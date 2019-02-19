Президент України закликає світ примусити Росію звільнити усіх українських заручників та військовополонених

Президент України Петро Порошенко акцентував увагу на ситуації з правами людини на окупованих Росією територіях України. Під час виступу на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, яка розглядала питання: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України», він наголосив, що «люди, наші громадяни, продовжують щоденно страждати від російської агресії».

«Я переконаний, що незважаючи на те, що Кремль залишається сліпим і глухим, міжнародний тиск і неминуча відповідальність за серйозні порушення прав людини є єдиним способом зупинити зловживання Москви в цій сфері. Я закликаю всі ваші країни подвоїти зусилля та вимагати від РФ поваги до прав людини, а також безумовного звільнення та повернення всіх українських заручників і військовополонених», - підкреслив Глава держави.

«Вбивства, тортури, переслідування, сексуальне насильство, свавілля й арешти, насильницькі зникнення та переслідування журналістів, правозахисників, працівників соціальних медіа та блогерів стали щоденною реальністю для мешканців окупованих територій», - зазначив Петро Порошенко.

«Люди живуть у страху отримати ярлик екстремістів, терористів або українських шпигунів і ризикують бути кинутими за ґрати або зникнути безслідно. Окупаційні адміністрації запровадили огидну практику вибивання під тортурами неправдивих визнань у рамках політично мотивованих переслідувань. Вільне віросповідання там також під загрозою», - наголосив Президент України.

Він навів приклади, коли окупаційна влада в Криму вимагала залишити будівлю церкви в Сімферополі, яка довгі роки належала українським православним парафіянам.

Президент підкреслив, що моніторингова місія ООН з прав людини, яка була запрошена Урядом України, продовжує повідомляти про зростаючу кількість порушень прав людини та зловживань на тимчасово окупованих територіях.

«Ефективне виконання її мандата ускладнюється постійною відмовою Росії забезпечити доступ для спостерігачів ООН до окупованого Криму та частин Донецької та Луганської областей», - зазначив Президент.

Глава держави нагадав, що у квітні 2017 року Міжнародний Суд ООН схвалив наказ про тимчасові заходи у справі «Україна проти Російської Федерації». «У своєму рішенні Міжнародний Суд вимагає від Росії утримуватися від збереження чи запровадження обмежень на право кримських татар зберігати свої представницькі інституції, включаючи Меджліс, і забезпечити право українських громадян на вивчення української мови», - наголосив Президент.

Він підкреслив, що багато рішень прийнятих в рамках ООН, в тому числі і тих, що були схвалені цією Асамблеєю, є обов’язковими до виконання, так само як і наказ Міжнародного Суду, але він так і залишається невиконаним Російською Федерацією.

Президент повідомив, що питання, пов'язані з незаконними діями Росії проти України та її народу, зараз розглядаються Міжнародним кримінальним судом, Міжнародним Судом ООН, Європейським судом з прав людини та в рамках арбітражного розгляду відповідно до Конвенції ООН з морського права.

«І тому я високо ціную неймовірний прояв підтримки та солідарності з Україною в усьому світі. Ми також повинні подвоїти зусилля для звільнення понад 70 українських заручників, які утримуються в Росії та Криму, а також для обміну затриманих, як це передбачено Мінськими домовленостями», - сказав Петро Порошенко. Він повідомив, що лише минулого року Україна передала Росії 13 пропозицій щодо потенційного обміну затриманих. «Кремль проігнорував їх усі», - констатував Петро Порошенко.