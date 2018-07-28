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Президент України зустрівся із Заступником Державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсісом Фенноном

24 липня 2018 року - 16:22

Президент України зустрівся із Заступником Державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсісом Фенноном

Президент України Петро Порошенко прийняв новопризначеного Заступника Державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсіса Феннона.

Були обговорені питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами, зокрема у сфері енергетичного співробітництва. «Ми маємо дуже великий перелік тем для обговорення. Можу наголосити, що сьогодні вперше енергоблок Южно-Української атомної електростанції запрацював на американському паливі компанії Westinghouse», - сказав Петро Порошенко. Глава держави нагадав, що відповідні домовленості були досягнуті під час його зустрічей з Президентом США Дональдом Трампом.

Співрозмовники скоординували підходи і практичні заходи української та американської сторін у справі протидії будівництву газогону «Північний потік-2». «Дуже важлива наша координація у питаннях недопущення будівництва «Північного потоку-2». Як проекту, який загрожує не лише енергетиці України і Європи, а напряму стосується геополітичної безпеки. І я вітаю абсолютно чітку і послідовну позицію американського Президента Дональда Трампа і американської Адміністрації, американського Уряду. Для нас це надзвичайно важливо», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави висловив вдячність американській стороні за послідовну підтримку та практичну допомогу нашій державі в її зусиллях з диверсифікації джерел енергопостачання, зниження залежності у цьому питанні від РФ, реформування енергетичного сектору України.

В свою чергу, Заступник Державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсіс Феннон підкреслив важливість відносин між нашими країнами, зокрема в сфері енергетичної безпеки. «Також хочу висловити непохитну підтримку України з боку США і категоричний спротив проекту «Північний потік-2». Хочу підкреслити необхідність підтримки надійного транзиту газу в Україні. Ми всі єдині в США щодо підтримки України», - сказав він.

«Я хотів би поаплодувати Вам за Ваше лідерство, а також країні, за ті реформи, які ви проводите. Ці реформи сприяють ще більшому обсягу інвестицій. Вважаю, що ці реформи є важливим сигналом для решти світу інвестувати в Україну. Бізнесмени зацікавлені у прозорих, зрозумілих та прогнозованих правилах і ви встановлюєте такі умови», - також наголосив Френсіс Феннон.

 

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