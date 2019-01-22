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Ми ніколи про вас не забуваємо і щодня працюємо для вашого звільнення – Президент до українців, що живуть на окупованих територіях
Ми ніколи про вас не забуваємо і щодня працюємо для вашого звільнення – Президент до українців, що живуть на окупованих територіях

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Президент України зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини

23 січня 2019 року - 19:54

Президент України зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини

У рамках участі у засіданні Всесвітнього економічного форуму Президент України Петро Порошенко зустрівся з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Петро Порошенко привітав Ангелу Меркель з набранням Німеччиною з 1 січня 2019 року повноважень непостійного члена Ради Безпеки ООН. Було  наголошено на важливості реалізації ініціативи України з розгортання миротворчої місії під егідою ООН, що сприятиме імплементації Мінських домовленостей.

Глава держави висловив вдячність за зусилля Німеччини для мінімізації ризиків загострення Росією ситуації в акваторії Чорного та Азовського морів, забезпечення свободи судноплавства в регіоні та безумовного і негайного звільнення українських моряків.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо запобігання російському втручанню у президентські вибори в Україні.

Федеральний канцлер відзначила реформи в Україні та важливість їх продовження.

Петро Порошенко та Ангела Меркель також обговорили ризики для енергетичної безпеки ЄС.

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Робочий візит Президента України до Швейцарської Конфедерації

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