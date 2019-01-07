Президент України зустрівся з главами зовнішньополітичних відомств Естонії, Литви та Польщі

Президент України Петро Порошенко зустрівся Міністром закордонних справ Естонської Республіки Свеном Міксером, Міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічусом та Міністром закордонних справ Республіки Польща Яцеком Чапутовичем.

Глава держави висловив вдячність за послідовну підтримку з боку Естонії, Литви та Польщі суверенітету і територіальної цілісності України, а також рішуче засудження агресивних дій Росії.

Було обговорено ситуацію в Азовському та Чорному морі та існуючі загрози з боку Росії з урахуванням вчиненого у листопаді 2018 року акту агресії російських військових проти українських кораблів та захоплення в полон українських моряків.

Відзначено необхідність посилення консолідованого міжнародного тиску на Росію з вимогою негайного звільнення українських полонених моряків, повернення захоплених кораблів та забезпечення свободи мореплавства в Азовському і Чорному морі.

Президент також поінформував міністрів про ситуацію на Донбасі та триваючі порушення Росією Мінських домовленостей, а також режиму припинення вогню.

Президент України подякував керівникам зовнішньополітичних відомств країн-союзників України за активне просування питання про запровадження нового «Азовського пакету» санкцій ЄС проти Росії.

Петро Порошенко висловив сподівання на збільшення допомоги з боку Європейської Комісії та держав-членів ЄС для підтримки Донбасу та українського Приазов'я, які страждають від триваючої російської агресії. У цьому контексті Глава держави високо оцінив рішення сторони ЄС направити наприкінці січня оціночну місію для вивчення додаткових соціально-економічних потреб регіону.