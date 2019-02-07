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Президент України зустрівся з Головою Комітету Сенату США із закордонних відносин

15 лютого 2019 року - 19:13

Президент України зустрівся з Головою Комітету Сенату США із закордонних відносин

У рамках участі в Мюнхенській безпековій конференції Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Головою Комітету Сенату США із закордонних відносин Джеймсом Рішем.

Петро Порошенко привітав Джеймса Ріша з обранням на посаду керівника сенатського комітету та відзначив важливість двопартійної підтримки України з боку США.

Глава Української держави наголосив на важливості скоординованих дій у справі відсічі триваючої російської агресії, останнім проявом якої стала російська атака проти українських військових кораблів.

Петро Порошенко наголосив, що настав час для запровадження «азовського пакету санкцій» проти Росії як сигналу про те, що відсутність змін у поведінці Москви буде і надалі збільшувати ціну за агресію.

У цьому контексті було відзначено важливість двопартійної законодавчої ініціативи сенаторів щодо захисту американської безпеки від агресії Кремля з метою посилення санкційного тиску на Росію.

Було відзначено відчутний прогрес України на шляху реформ за останні роки, що стало можливим завдяки спільним зусиллям української влади і міжнародних партнерів.

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