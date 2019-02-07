Президент України зустрівся з Керівником Робочої групи з питань переговорів з Великою Британією

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Головним переговірником Європейської Комісії, Керівником Робочої групи з питань переговорів з Великою Британією Мішелем Барн’є.

Співрозмовники обговорили стан розвитку співпраці Україна – Європейський Союз, зокрема в контексті виходу Великої Британії з ЄС. Глава Української держави наголосив, що і ЄС і Великобританія є надійними партнерами України і співробітництво між сторонами буде продовжуватись та розвиватись на взаємовигідних умовах.

Президент України поінформував співрозмовника про розвиток ситуації на Донбасі і невиконання Росією Мінських домовленостей. Президент закликав співрозмовника підтримати запровадження нового «азовського пакету» санкцій ЄС проти Москви.

Глава Української держави підкреслив, що закріплення у Конституції стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО є визначним моментом в історії всієї Європи.

Мішель Барн’є привітав знакове рішення України та наголосив на готовності підтримувати Україну.