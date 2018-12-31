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Новорічне привітання Президента України
Новорічне привітання Президента України

31 грудня 2018 року - 23:54

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Президент України зустрівся з Президентом Туреччини

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Робочий візит Президента України до Турецької Республіки
Робочий візит Президента України до Турецької Республіки

5 січня 2019 року - 10:24

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Президент України зустрівся з Президентом Туреччини

5 січня 2019 року - 10:36

Президент України зустрівся з Президентом Туреччини

У Стамбулі Президент України Петро Порошенко зустрівся із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Під час переговорів лідери двох держав обговорили шляхи зміцнення стратегічного партнерства, посилення координації взаємодії на міжнародній арені, перспективи укладення двосторонньої угоди про зону вільної торгівлі.

Глава держави високо оцінив незмінну підтримку Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та окремо подякував за співавторство Турецької Республіки у схваленій в грудні 2018 року резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо засудження мілітаризації російською стороною Криму та Азову. Окрему увагу було приділено заходам з метою звільнення незаконно ув'язнених українських громадян з російських в’язниць, а також забезпечення прав громадян України, в тому числі кримських татар, на території Криму в умовах російської окупації.

Президенти двох країн відзначили позитивну динаміку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, а також зростання взаємних туристичних потоків.

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Робочий візит Президента України до Турецької Республіки

5 січня 2019 року - 10:24
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