Президент України зустрівся зі Спікером Кнесету Ізраїлю

В рамках офіційного візиту до Держави Ізраїль Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Спікером Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном.

Сторони обговорили низку питань двостороннього співробітництва в політичній, економічній, культурно-гуманітарній сфері.

Відзначена висока динаміка двостороннього політичного та міжпарламентського діалогу між Україною та Ізраїлем та важлива роль у цьому процесі міжпарламентських груп дружби.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили також питання підтримки Кнесетом Ізраїлю ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, яка буде укладена в рамках візиту Президента України.

Відбувся обмін думками щодо актуальних питань міжнародного порядку денного.

Також було висловлено сподівання, що Кнесет визнає Голодомор геноцидом українського народу.