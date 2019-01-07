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Президент України зустрівся зі Спікером Кнесету Ізраїлю

21 січня 2019 року - 16:28

Президент України зустрівся зі Спікером Кнесету Ізраїлю

В рамках офіційного візиту до Держави Ізраїль Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Спікером Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном.

Сторони обговорили низку питань двостороннього співробітництва в політичній, економічній, культурно-гуманітарній сфері.

Відзначена висока динаміка двостороннього політичного та міжпарламентського діалогу між Україною та Ізраїлем та важлива роль у цьому процесі міжпарламентських груп дружби. 

Під час зустрічі співрозмовники обговорили також питання підтримки Кнесетом Ізраїлю ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, яка буде укладена в рамках візиту Президента України.

Відбувся обмін думками щодо актуальних питань міжнародного порядку денного.

Також було висловлено сподівання, що Кнесет визнає Голодомор геноцидом українського народу.

 

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Офіційний візит Президента до Держави Ізраїль

21 січня 2019 року - 08:25
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