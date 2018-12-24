Президент: Українська армія – лідер народної довіри

Виступаючи перед військовими на Житомирщині Президент, Верховний головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко зазначив, що українська армія є лідером довіри українського народу серед усіх державних інституцій.

«Народ довіряє українській армії», - сказав Президент. «Я пишаюся і вітаю Збройні Сили України. Вони випередили другого, хто йде за рівнем довіри - це український дипломат», - сказав Верховний Головнокомандувач ЗСУ. Він додав, що наступною за рівнем довіри українців йде Національна гвардія.

«Це абсолютна правильна реакція людей по довірі своїм захисникам, які в ці непрості часи боронять рідну землю», - зазначив Глава держави.

Глава держави підкреслив, що українська армія «сьогодні наростила свій потенціал і є гарантом української незалежності».

Президент привітав усіх українських воїнів зі знаменною історичною подією – створенням єдиної помісної Православної церкви України, об’єднавчий собор якої відбувся 15 грудня і обрав свого предстоятеля. «Ми здатні себе захисти і маємо для цього абсолютно усе необхідне. Ми різко скоротили вплив Російської Федерації всередині країни», - підсумував Президент України.

Глава держави привітав військових та їхні родини з прийдешніми різдвяними та новорічними святами.

«Хочу усій країні побажати миру, бо ніхто більше ніж ми українці не хоче миру. Але наголошу ще раз – миру на умовах національної безпеки нашої держави, а не миру на умовах капітуляції, яку пропонують деякі політикани. Вірю, що Господь пошле нам цей довгоочікуваний мир. Слава ЗСУ та Слава Україні», - підсумував Президент.