Президент: Українська молодь – рушійна сила нашої країни до ЄС та НАТО

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки на Київщину взяв у молодіжному форумі: «Думка молоді важлива. Перспективи вступу в НАТО та ЄС». Петро Порошенко особливо наголосив, що молодь є рушійною силою України на її шляху до Європейського Союзу та НАТО.

«Думка молоді – надзвичайно важлива. Думка молоді є визначальною. Саме молодь сьогодні є рушійною силою, яке забезпечувала раніше, і забезпечує зараз рух України вперед, повернення нашої держави до європейської родини народів», - сказав Президент.

«Молодь – це і є майбутнє країни. Студентство – найактивніша частина молоді. Ми маємо його моделювати так, щоби воно виявилося максимально цікавим і перспективним насамперед для вас, для молоді, для студентів. Майбутнє України – в Євросоюзі та НАТО», - наголосив Глава держави.

Він підкреслив, що саме ЄС та НАТО є головними стратегічними орієнтирами, «що робити, як робити, для того, щоб відповідати критеріям членства в ЄС і НАТО».

Президент наголосив, що членство в ЄС та НАТО є «запорукою суверенітету, добробуту, високих стандартів життя і безпеки». «Це – гарантія того, що у ваше мирне життя ніколи не увірвуться російські танки і не настане російська диктатура. Бо до НАТО входять три десятки країн, і там діє принцип «один за всіх, і всі за одного», - підкреслив Петро Порошенко.

«Ми туди йдемо не з порожніми руками. У нас одна із найсильніших армій, але гуртом стримувати Росію безумовно легше», - додав він.

Глава держави наголосив, що рівень підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції серед молоді є набагато вищим, ніж в середньому. «А це значить, наша формула майбутнього – правильна. Не існує альтернатив нашому руху вперед. І я гордий тим, що, будучи вихованим колись в радянській системі освіти, є однодумцем з тим поколінням, яке вже молодше навіть від нашої Незалежності», - сказав Президент. «Дуже важливо, що ви є рушійною силою цих змін», - додав він та нагадав події Революції Гідності, коли саме студенти, які вийшли на Майдан захистили європейський вибір.

«Я дуже добре пам’ятаю 21 листопада, в день, коли тодішній прем’єр-міністр Азаров за вказівкою тодішнього президента Януковича оголосили у Верховній Раді про припинення переговорів щодо підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Це породило Революцію Гідності. І цю Революцію почали не політики. Навпаки, сказали щоб не було прапорів політичний партій. Цю революцію почали студенти, бо вони були небайдужі. Їм було небайдуже якою буде Україна через 5, 10, чи 15 років. Вона їм належить. Вони вийшли на Майдан... Студенти вимагали руху до Європи», - наголосив Президент.

Глава держави також підкреслив активну роль молоді у волонтерському та добровольчому русі. «Так само бачимо молодь серед добровольців і волонтерів, воїнів, які зі зброєю в руках боронять цей європейський вибір на полі бою. Бо вони захищають суверенітет і територіальну цілісність не лише нашої держави, вони захищають європейський вибір і європейське майбутнє України і українців», - сказав Петро Порошенко.

«Саме тому ця ініціатива сьогодні є надзвичайно важливою», - зазначив Глава держави.

Глава держави звернувся до присутніх учасників молодіжного форуму: «Саме від вас залежить майбутнє України, залежить від кожного з нас. Від вашої активності, від вашої принциповості, від вашої небайдужості, від вашої віри врешті-решт».

«Це майбутнє може бути або вільним європейським, або поверненням назад в обійми Росії… Погодьтеся, що друга опція – це взагалі не майбутнє. Це жахливе минуле, це позбавлення України перспективи. Це минуле, з якого ми з вами вирвалися дорогою ціною, і за цей прорив заплачена надзвичайно велика ціна – життя українців, Героїв Небесної Сотні і наших воїнів на фронті, життя цивільних, які стали жертвами російської агресії», - наголосив Президент.

Петро Порошенко підкреслив, що заради пам’яті про них Україна зобов’язана вистояти й перемогти. «Україна має йти власним шляхом. Це шлях остаточного звільнення від російської колоніальної залежності, це повернення до цивілізованого й демократичного світу. Це майбутнє, яке втілиться у вільній, заможній, гордій і впевненій у своїх силах нашій державі – Україні. Я твердо вірю у нашу спільну перемогу. Я твердо вірю у майбутнє членство України в ЄС і НАТО», - підсумував він.