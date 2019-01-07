Президент в Борисполі вшанував пам'ять жертв тоталітарного режиму

Після завершення подячного молебня з нагоди отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України у Свято-Миколаївському Храмі Борисполя Президент Петро Порошенко вшанував пам'ять жертв тоталітарного режиму, які поховані у Книшовому меморіальному парковому комплексі.

Глава держави встановив лампадку до місця перепоховання загиблих.

Книшовий меморіальний парковий комплекс створений на місці закритого для поховань історичного Книшового кладовища, що з 1988 року визнане пам’яткою місцевого значення.

На кладовищі поховані видатні особистості краю, зокрема декабрист Василь Лукашевич, автор слів Державного Гімну України, етнограф-фольклорист Павло Чубинський, інші видатні українці. Тут також поховані учасники антибільшовицького повстання 1920 року та загиблі у роки Голодомору.

Радянський режим завдав значної шкоди історичній спадщині міста. Було знищено православну церкву на території кладовища, землю з кладовища використовували для будівництва фортифікаційних споруд у воєнні роки, в результаті чого, зокрема, було знищено могилу Павла Чубинського. Лише у 1990 році з ініціативи Народного Руху України було приблизно визначено розташування та відновлено його могилу. Також було встановлено дубові хрести на честь пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років та розстріляних бориспільців – учасників антибільшовицького повстання 1920 року.

У 2008 році останки усіх похованих на Книшовому кладовищі було перенесено до двох братських могил, територія була впорядкована.

На території Меморіалу також розташовані військові поховання: могили членів екіпажу літака ТУ-16 під командуванням Героя Радянського Союзу майора Миколи Бабкіна, могили членів екіпажу літака ТУ-16 під командуванням майора Івана Хижняка, що загинули під час випробувальних польотів, могили членів екіпажу літака АН-30Б під командуванням підполковника Костянтина Могилка, що загинули під час виконання бойового завдання у ході війни на сході України, а також учасника цієї ж війни Миколи Березового.

Планується також відновлення православного храму, що існував на території Книшового кладовища до 1930-х років. Нині тут вже діє церква Миколи Чудотворця, завершується будівництво недільної школи.