Президент в Одесі оглянув гуртожиток для моряків-контрактників ВМС, в тому числі для захоплених в російський полон

Президент Петро Порошенко в ході робочої поїздки до Одеської області оглянув гуртожиток покращеного типу, збудований для контрактників Військово-Морських Сил Збройних Сил України. «Це вже казармою не назвеш. Це вже по-справжньому гуртожиток», - зауважив Глава держави про внутрішнє облаштування приміщень для проживання військовослужбовців.

Петро Порошенко окремо звернувся до захоплених у полон Росією українських моряків.

«Шановні військові моряки «Бердянська», «Нікополя», «Яни Капу», ми дуже чекаємо вас вдома. І сьогодні потужна заява з боку Європейського Союзу, лідерів Німеччини і Франції. Зараз весь світ бореться за ваше звільнення», - сказав Петро Порошенко. Він додав, що Президент Франції Еммануель Макрон та Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступили з вимогою негайно і безумовно звільнити українських моряків та повернути кораблі, а також забезпечити вільне судноплавство в Керченській протоці.

Президент наголосив, що в гуртожитку, який на цьому тижні було відкрито, як у кубрику (будуть розміщуватись – ред.) по три моряка. «Це кубрики зарезервовані для того, щоб ви могли по поверненні спокійно розселитися», - підкреслив Петро Порошенко.

«Тут вас чекають не тільки рідні, не тільки батьки і дружини, не тільки діти. А чекає вся Україна», - сказав Президент. Він додав, що у гуртожитку є багато листів та малюнків від дітей, які побажали українським героям та їх родинам миру, щастя та добра, а також побажали якнайшвидше повернутися додому.

Президент додав, що на моряків чекають і Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України, адмірал Ігор Воронченко, і Міністр оборони Степан Полторак і начальник Генерального штаба ЗСУ Віктор Муженко.

В свою чергу, Міністр оборони Степан Полторак уточнив, що у гуртожитку обладнані кімнати для не одружених військовослужбовців. «Але для тих, які одружені, які мають дітей, за вашим доручення ми вже закупили п’ять квартир і в лютому закупимо інші квартири, і всі сім’ї будуть мати квартири», - повідомив міністр.

«Ми чекаємо всіх хлопців додому, в Україну. Вони герої», - додав Степан Полторак.

Президент повідомив також, що обговорив з Міністром оборони можливості розширення фінансового забезпечення контрактників, що дасть змогу компенсувати витрати на оренду житла не лише офіцерам-морякам, а й морякам-контрактникам.

В свою чергу, Командувач ВМСУ адмірал Ігор Воронченко передав пряники, які спеціально для Президента та Міністра оборони спекла мати командира захопленого Росією бронекатера «Бердянськ» Романа Мокряка.

Президент подякував за подарунок. «Ви демонструєте зараз наскільки велика шана і повага до вашого сина. На сьогоднішній день всі наші моряки відмовилися від будь-яких висунених звинувачень і заявили про те, що вони військовополонені», - зауважив він. «Низько вклоняюсь перед вами і дуже дякую за вашого сина, бо командир «Бердянська» і екіпаж судна продемонстрували не просто високі професійні здібності, а справжній патріотизм і героїзм, що вартує високого звання українського моряка», - зазначив Петро Порошенко.

Президент також поспілкувався з моряками та відзначив, що кімнати зручні, зокрема обладнані душовою кімнатою. Він також оглянув їдальню поліпшеного типу з новою системою харчування та поцікавився якістю їжі в умовах переходу на нові стандарти. Військові, які до гуртожитку мешкали на кораблях, заначили, що харчування і проживання комфортне. За результатом ознайомлення з умовами проживання моряків Президент доручив забезпечити усі кімнати мікрохвильовими пічками, які дозволять швидко розігріти чи приготувати їжу.

«Зараз є певний опір запровадженню нової системи… Бо раніше сиділи і розкрадали, сиділи там тиловики. А сьогодні те, що солдат чи матрос замовив, маємо забезпечити. І знаєте, що дивно? Держава і бюджет не витрачає на це більше грошей. Бо достатньо дати по рукам тим, хто краде і одразу ж всі продукти залишаються, якість зростає, вибір покращується», - наголосив Глава держави. Він додав, що в усьому, в тому числі у харчуванні і розміщенні, демонструється як змінилася армія.

За його словами, збільшується зарплата військових і моряків. «У ЗСУ ми маємо забезпечити ту зарплату, яка відповідає рівню завдань, що стоять перед ЗСУ, і рівню поваги, які Верховний Головнокомандувач, країна та народ має до наших військових», - сказав Президент. Глава держави повідомив, що воїн не буде отримувати менше 10 170 грн. Грошове забезпечення військових ВМС буде починатися десь 10300-10400 грн., якщо військовослужбовець не несе службу в зоні проведення операції Об’єднаних сил. По молодшим командирам, командирам корабля заробітна плата буде і 13 тис., і 15 тис., і 17 тис. грн. Він також зазначив, що військовим-контрактникам і офіцерам, які знімають житло, будуть компенсуватися витрати.

Шести поверхова будівля Гуртожитку розташована на відстані до 1 км від Практичної гавані, де проходять службу розміщені в ній військовослужбовці. Гуртожиток розрахований на комфортне проживання близько 300 військовослужбовців військової служби за контрактом у житлових двокімнатних блоках.

У гуртожитку є житлові приміщення блочного типу із санітарними вузлами та ванною кімнатою на блок; кімната психологічного розвантаження; приміщення чергової служби; кухні; побутові кімнати та кімнати відпочинку. Для загального користування також обладнано міні-спортзал.