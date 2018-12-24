Президент: В Україні створюється система авіаційної безпеки

Президент Петро Порошенко під час церемонії передачі гелікоптерів Airbus для потреб Національної гвардії України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій наголосив на важливості створення системи авіаційної безпеки України. Нові гелікоптери в рамках реалізації цього проекту будуть передані всім службам, які входять до компетенції Міністерства внутрішніх справ.

«Окремо хочу наголосити на створенні системи авіаційної безпеки. Авіаційної безпеки у будь-якій точці України», - підкреслив Президент.

«Ми зможемо в надзвичайно короткий термін, менше ніж за півгодини, забезпечити авіаційну безпеку всього авіаційного загону», - зауважив Петро Порошенко, говорячи про систему авіаційної безпеки.

Глава держави також зазначив, що відповідно до контракту, Україна отримає всього 55 гелікоптерів цієї компанії.

За інформацією присутнього на церемонії передачі Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в Україні також буде відкрито Центр технічного обслуговування французько-німецьких гвинтокрилів.

В свою чергу, виконавчий віце-президент компанії Airbus Helicopters Матьє Луво сказав: «Я хочу подякувати усім та відзначити співпрацю між урядом України і Франції та підкреслити ту довіру, яка дозволила нам дуже швидко втілити в життя цей контракт і започаткувати співпрацю з Україною». Він також наголосив, що «від самого початку співпраці Airbus став довгостроковим партнером для України».

На завершення церемонії Глава держави вручив сертифікати на вертольоти командирам авіаційних загонів ДСНС та НГУ та оглянув авіаційну техніку.