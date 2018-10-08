Президент вчителям на церемонії Global Teacher Prize Ukraine: Ви робите велику справу – виховуєте майбутнє України

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяли участь у церемонії вручення премії Global Teacher Prize Ukraine-2018, яка покликана відзначити досягнення українських педагогів.

«Подивіться, наскільки престижнішою стала професія вчителя зараз… Вони (номінанти – ред.) дуже впевнено почувають себе на червоній доріжці, впевнено почувають себе в якості номінантів. Вони з впевненістю дивляться в майбутнє, бо їм довірено найбільше і найважливіше – виховання майбутнього України», - наголосив Глава держави.

Петро Порошенко зауважив, що виховання і формування майбутньої особистості залежить від двох факторів – батьки і вчителі. «Все життя пам’ятаю своїх вчителів», - поділився Президент, додавши, що лише позавчора мав приємність відвідати свою школу у Болграді. Він зазначив, що в цьому закладі також навчалися декілька Прем’єр-міністрів Болгарії, перший ректор університету в Софії, засновник Національної опери, декілька міністрів тощо.

«Все це було би неможливим, якби не його величність – вчитель. Вчитель, який формує особистість, який вчить не боятися. Мені дуже сподобалися ваші слова – «не боятися вчитися». І не переставати вчитися все своє життя», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив, що однією з найважливіших реформ в Україні є освітня. «І ця реформа вже починає приносити свої плоди. Хто має будь-які сумніви з цього приводу – прийдіть і подивіться на сучасних першокласників (які навчаються - ред.) за програмою «Нова українська школа». Подивіться, як вони біжать до школи, бо їм там подобається. Подивіться, як їх зустрічають вчителі. І це вже величезні зміни, які відбуваються, бо вони вже виховуються по-іншому», - підкреслив Президент.

Глава держави також особливо відзначив серед номінантів вчителів, які спеціалізуються на інклюзивній освіті. Президент підкреслив, що його дружина Марина Порошенко багато уваги приділяє дітям з особливими потребами, в тому числі їхній освіті. «Це правильно. Це нормально. Бо, насправді, це не просто інше ставлення до дітей з особливими потребами, а це є те, що Україна виходить на абсолютно новий європейський рівень ставлення до таких дітей і людей», - зазначив він.

«Дітей ви виховуєте патріотами. Дітей ви виховуєте в любові до України. Дітей ви виховуєте майбутніми інтелектуалами. І низький уклін вам за це», - звернувся Президент до вчителів. Він також подякував педагогам за навчання англійській мові співробітників поліції, вчителям, які виховують переможців олімпіад.

«Ви робите велику справу. Дякую вам, його величність вчитель», - сказав Глава держави.

Президент також вручив подарунки вчителям.