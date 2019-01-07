Президент відвідав новозбудований Бориспільський академічний ліцей та доручив облаштувати додатковий комп’ютерний клас

У рамках робочої поїздки на Київщину Президент Петро Порошенко відвідав новозбудований Бориспільський академічний ліцей, який нещодавно відкрили в місті. Навчальний заклад відповідає усім принципам нового освітнього середовища – це мотивуючий простір та креативність, технологічність, енергоефективність та інклюзивність.

Глава держави ознайомився із роботою ліцею, зокрема оглянув навчальні класи, актову залу, їдальню та поспілкувався з учнями.

Під час спілкування директор закладу Оксана Пономарьова повідомила Главі держави, що навчальний заклад потребує збільшення комп'ютерних класів, оскільки наразі у ліцеї укомплектовано комп'ютерною технікою для занять лише один кабінет. Глава держави доручив Голові Київської ОДА Олександру Терещуку опрацювати це питання і допомогти ліцею з його вирішенням. «Пане голово, доручаю це питання вирішити. Якщо потрібна буде допомога – звертайтеся», - сказав він та пообіцяв відвідати знову ліцей, коли вже буде облаштований новий клас.

Петро Порошенко передав художню літературу для бібліотеки ліцею.

Глава держави також поспілкувався із учителями ліцею та учасниками Конференції освітян Київської області.

Бориспільський академічний ліцей – чотириповерховий інноваційний заклад потужністю у 825 учнів, містить навчальні аудиторії та спеціалізовані лабораторії, оснащені сучасним обладнанням, з багатофункціональним програмним забезпеченням, з сучасними дидактичними навчальними моделями, приладами і пристроями, лінгафонні кабінети, класи образотворчого та музичного мистецтва, спортивні та хореографічні зали, актову залу зі звуковим та світловим обладнанням, бібліотеку та читальну залу, медичний блок, обідню залу на 275 учнів, інтерактивний тир. Заклад доступний для навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями: обладнано спеціальні підйомники та ліфт, туалетні кімнати для осіб з проблемами опорно-рухового апарату.