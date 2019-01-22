Президент вручив державні нагороди пораненим військовим 72 омбр ім. Чорних Запорожців

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко відвідав військовослужбовців 72 Окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, які перебувають на лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь».

Глава держави ознайомився з умовами лікування військових, поцікавився їх станом здоров’я та побажав швидкого одужання героям. Президент повідомив, що разом з Міністром оборони Степаном Полтораком вирішили приїхати в госпіталь до поранених по дорозі в Білу Церкву, куди сьогодні повертаються їх побратими, військовослужбовці 72 Окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців із зони проведення операції Об’єднаних сил.

«Ми приїхали сюди для того, щоб подякувати кожному з вас за зразкове виконання бойових завдань. А також, щоб спитати чим потрібно допомогти», - звернувся до бійців Глава держави. Військовослужбовці подякували Петру Порошенку та зазначили, що не мають нарікань на умови лікування.

«Я як Президент, Верховний Головнокомандувач пишаюсь тим, яка на сьогоднішній день у українського народу армія, Збройні Сили, який патріотичний дух, яка тверда мотивація», - наголосив Президент.

Президент сказав, що передаватиме вітання від поранених військових їхнім бойовим побратимам із 72 омбр, яких він сьогодні зустрічатиме в Білій Церкві.

Глава держави вручив нагороди військовослужбовцям за самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку.

Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджені солдати Олександр Дрига, Владислав Бевзюк, Олексій Ізотов, Ігорь Панченко, Рустам Винниченко та Єгор Коновалов, сержанти Андрій Яценко, Микола Мельник, молодший сержант Вячеслав Ізотов.

Президент також вручив цінні подарунки пораненим військовослужбовцям.