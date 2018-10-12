Президент вручив нагороди переможцям футбольного турніру серед дитячих команд та турніру серед команд учасників АТО на Херсонщині

Президент Петро Порошенко в рамках робочої поїздки на Херсонщину вручив нагороди переможцям обласного турніру з футболу серед дитячо-юнацьких команд і обласного турніру між командами із учасників АТО, присвяченого Дню захисника України.

«Надзвичайно приємно бути сьогодні на цьому стадіоні, привітати молодих гравців і, в першу чергу привітати чемпіонів і переможців, призерів. Ви великі молодці», - звернувся Глава держави до учасників церемонії.

Президент наголосив, що сьогодні церемонія відбувається на відреконструйованому стадіоні. «Подивіться, які зміни відбулися саме з цим стадіоном. Мені сказали, що до початку реконструкції тут займалося максимум 170 дітей. Сьогодні вже кількість тих, хто тренується, значно перевищила 800», - зазначив він.

Петро Порошенко додав, що на стадіоні тепер проводяться турніри, і не лише дитячі, а й серед учасників АТО. «Наші воїни, наші ветерани у своїх змаганнях доводять активну роль у житті нашої держави», - особливо відзначив Глава держави та привітав обласну і загальноукраїнську Федерацію з цими досягненнями.

«До речі, Україна повертає собі статус футбольної держави. Хочу подякувати всім, хто був причетний до проведення в Україні в травні поточного року фіналу кубка чемпіонів», - також зазначив він.

Президент також вручив сертифікат на початок будівництва нового стадіону «Таврія» для футбольного клубу «Таврія» та дитячої футбольної академії. «І не просто сертифікат, а ми беремо зобов’язання, що новий стадіон буде зданий. І футболісти Криму будуть відчувати, що Україна про них піклується і пам’ятає», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави зауважив, що футболісти Криму, Федерація футболу Криму мріяли і попросили, щоб було розпочато будівництво нового стадіону, де футболісти українського Криму зможуть тренуватися. «І нехай нас чує український Крим, який поки що під окупацією – ми пам’ятаємо про вас. Ми зробимо все щоб Україна повернулася до Криму, а Крим повернувся в Україну», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави разом з президентом Федерації футболу України також вручили футбольну форму для футбольного клубу «Таврія Сімферополь» та Дитячої футбольної академії для дітей переселенців з Криму.

В свою чергу, капітан ФК «Таврія Сімферополь» вручив Петру Порошенку футболку клубу. Глава держави подякував та зауважив: «На футболках «Таврії» ключовий напис: «Крим – це Україна».

Президент також вручив відзнаки найкращим гравцям турніру серед воїнів АТО, медалі та кубки капітанам команд турніру серед воїнів АТО. Глава держави вручив відзнаки найкращим гравцям дитячо-юнацького турніру, медалі та кубки капітанам команд дитячо-юнацького турніру.

Глава держави також оглянув інфраструктуру стадіону, де відбувалися змагання.