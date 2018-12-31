Президент вручив високу державну нагороду Вселенському Патріарху Варфоломію

Президент Петро Порошенко нагородив орденом «За заслуги» І ступеня Вселенського Патріарха, архієпископа Константинополя – Нового Риму Його Всесвятість Варфоломія.

Петро Порошенко вручив нагороду за визначний особистий внесок Його Всесвятості у розбудову автокефальної помісної Православної Церкви України, піднесення авторитету православ'я у світі, багаторічну діяльність з утвердження ідеалів духовності, милосердя і міжконфесійної злагоди.

Вселенський Патріарх, в свою чергу, вручив Главі Української держави пам’ятну медаль – хрест Панагія Паммакарістос.