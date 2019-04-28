Президент взяв участь у Великодньому богослужінні у Свято-Михайлівському Соборі

Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною та сином Михайлом взяв участь у Великодньому богослужінні у Свято-Михайлівському Соборі в Києві.

Президентська родина встановила свічки.

Петро та Марина Порошенки разом з вірянами у супроводі митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Православної церкви України Епіфанія взяли участь у Хресній ході.

Після цього продовжилося святкове богослужіння у Соборі. Пасхальний канон у Свято-Михайлівському Соборі відправляє митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Також Глава держави з дружиною відвідає ранкову службу у Cоборі Воскресіння Христового УГКЦ.