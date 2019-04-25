Президент: Як прийнято в цивілізованих державах – привітаю опонента з перемогою на виборах і продовжу боротьбу за Україну

Президент України Петро Порошенко після завершення голосування у другому турі виборів Президента та оприлюднення результатів екзитполів наголосив, що привітає опонента з перемогою і продовжить боротьбу за Україну.

Глава держави процитував слова Вінстона Черчилля про те, що потрібно ніколи не здаватися «ні у великому, ні в малому, ні у значному, ні в дрібному - ніколи не здаватися, якщо це не суперечить честі і здоровому глузду».

«Ніколи не здавайся», - чув я в 2014 році, коли отримав від Януковича пограбовану та обеззброєну країну, на яку сунула путінська орда. Коли закордонні лідери дзвонили не привітати з виборами, а висловити щирі співчуття. Прямо казали, що жодна країна світу не стоїть, не стояла перед такими викликами, як тоді були перед Україною. Хочу наголосити - тоді, до речі, охочих стати Президентом було набагато менше. Черги точно не було», - нагадав Петро Порошенко.

Принципом «ніколи не здавайся» Глава держави керувався, коли ухвалював рішення ще раз кандидувати в Президенти в 2019 році. «Ясно ж було, наскільки запекла очікується боротьба на фоні тієї брудної інформаційної війни, яку вели проти мене із середини мої політичні опоненти. А з-зовні – російські фейкові новини і потужна пропагандистська машина гібридної війни», - зауважив він.

«Ніколи не здавайся» - чую я і зараз, коли бачу результати екзитполів. А вони очевидні. І дають підстави зараз подзвонити моєму опонентові і привітати його. Зробити так, як це прийнято в цивілізованих європейських демократичних країнах. Сьогодні 21 квітня, бо я завжди маю пам’ятати, що завтра настане 22 квітня, і нам треба, кожному з нас, кожному з членів нашої команди, нам треба об’єднатися і боронити Україну. Нам потрібні спільні зусилля», - наголосив Президент.