Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента у Парламенті щодо закріплення у Конституції стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО
Виступ Президента у Парламенті щодо закріплення у Конституції стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО

7 лютого 2019 року - 13:59

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент Європейської Ради Президенту України: Ваша репутація та репутація всієї країни є дуже високою не тільки в Брюсселі, а й у всіх столицях Європи

18 лютого 2019 року - 22:03

Президент України на зустрічі з Президентом Європейської Ради: Мета Кремля – знищити українську державність

18 лютого 2019 року - 21:53

Президент України подякував Президенту Європейської Ради за «азовський пакет» санкцій проти Росії та солідарність з Україною

18 лютого 2019 року - 21:47

Важливо, щоб реформи в Україні демонстрували, що жертви Небесної Сотні були недарма – зустріч Президента України з Президентом Європейської Ради

18 лютого 2019 року - 21:41

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Івано-Франківської області
Робоча поїздка Президента до Івано-Франківської області

18 лютого 2019 року - 13:04

Перейти до всіх галерей

Президент Європейської Ради Президенту України: Ваша репутація та репутація всієї країни є дуже високою не тільки в Брюсселі, а й у всіх столицях Європи

18 лютого 2019 року - 22:03

Президент Європейської Ради Президенту України: Ваша репутація та репутація всієї країни є дуже високою не тільки в Брюсселі, а й у всіх столицях Європи

Президент Європейської Ради Дональд Туск високо оцінив зусилля Президента України Петра Порошенка у проведенні реформ в державі. Про це Президент Європейської Ради сказав під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком.

Дональд Туск відзначив зусилля українського народу у боротьбі проти російської агресії. Він зазначив: «Це перший раз в нашій спільній європейській історії, коли було продемонстровано такий спротив та відвагу, а також прагматизм. Бо я вважаю, і не тільки я, що ви є героями та прагматиками. Це унікально».

«Я також дуже ціную вашу особисту роль, пане Президенте. Ви також маєте гарні причини пишатись. Це не лише моя особиста думка. Ваша репутація та репутація всієї країни є дуже високою не тільки в Брюсселі, а й у всіх столицях Європи. Ви заслужили таку репутацію», - особливо підкреслив Президент Європейської Ради.

ф

Зустріч Президента України з Президентом Європейської Ради

18 лютого 2019 року - 21:26
Версія для друку