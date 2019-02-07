Президент Європейської Ради Президенту України: Ваша репутація та репутація всієї країни є дуже високою не тільки в Брюсселі, а й у всіх столицях Європи

Президент Європейської Ради Дональд Туск високо оцінив зусилля Президента України Петра Порошенка у проведенні реформ в державі. Про це Президент Європейської Ради сказав під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком.

Дональд Туск відзначив зусилля українського народу у боротьбі проти російської агресії. Він зазначив: «Це перший раз в нашій спільній європейській історії, коли було продемонстровано такий спротив та відвагу, а також прагматизм. Бо я вважаю, і не тільки я, що ви є героями та прагматиками. Це унікально».

«Я також дуже ціную вашу особисту роль, пане Президенте. Ви також маєте гарні причини пишатись. Це не лише моя особиста думка. Ваша репутація та репутація всієї країни є дуже високою не тільки в Брюсселі, а й у всіх столицях Європи. Ви заслужили таку репутацію», - особливо підкреслив Президент Європейської Ради.