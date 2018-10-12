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Президент закликав українців зібратись на Софійському майдані для подячної молитви за автокефалію для української церкви

13 жовтня 2018 року - 12:00

Президент закликав українців зібратись на Софійському майдані для подячної молитви за автокефалію для української церкви

Президент Петро Порошенко закликав українців зібратись на Софійському майдані для подячної молитви за автокефалію для української церкви. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у соціальній мережу Facebook.

«До мене звернулася група шанованих громадських лідерів, серед яких Юрій Щербак, Дмитро Павличко, Михайло Слабошпицький. Вони пропонують українській громаді спільно помолитися 14 жовтня за Україну, її військо і єдину церкву, яку творимо разом», - повідомив Петро Порошенко.

«Закликаю всіх небайдужих: давайте всією громадою станемо до подячної молитви за автокефалію для нашої Церкви. Пропоную зібратися на історичному Софійському майдані 14 жовтня о 9.30 ранку», - зазначив Президент.

«Нас об'єднує Бог та Україна», - підкреслив Глава держави.

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