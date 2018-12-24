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Президент: Законодавче врегулювання закупівлі імпортної оборонної продукції значно посилить бойові спроможності Збройних Сил

21 грудня 2018 року - 15:36

Президент: Законодавче врегулювання закупівлі імпортної оборонної продукції значно посилить бойові спроможності Збройних Сил

Президент Петро Порошенко на Житомирщині під час передачі військової техніки та озброєння підрозділам Збройних Сил України привітав позитивне рішення Парламенту щодо створення можливостей для закупівлі закордонної імпортної оборонної продукції. Він підкреслив, що це значно посилить бойові спроможності українського війська.

Глава держави нагадав, що вчора Верховна Рада України прийняла за основу закон про закупівлі імпортної оборонної продукції, яким пропонується передбачити прямі поставки озброєння і техніки Міністерству оборони без посередництва державного концерну «Укроборонпром».

«Я як Верховний Головнокомандувач та усі Збройні Сили давно цього чекали, Уряд це підтримав, і вчора Верховна Рада зробила рішучий крок», - сказав Президент. «Я вдячний Верховній Раді України за те, що вона почула Президента. І вчора був прийнятий закон, який дозволяє зараз, нарешті, Міністерству оборони, Генеральному штабу, Збройним Силам України напряму закуповувати за кордоном те, що наші партнери по НАТО готові нам постачати», - сказав Президент та додав, що «це було однією з умов нашої співпраці».

Глава держави повідомив, що він підпише його негайно, як тільки він надійде на підпис Президенту. «Він одразу буде підписаний і одразу цим скористаються Збройні Сили України», - зазначив Петро Порошенко.

Законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом» надається можливість державним замовникам з державного оборонного замовлення безпосередньо здійснювати закупівлю продукції, робіт та послуг оборонного призначення за імпортом.

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