Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Заява Президента України у зв’язку із рішенням Синоду Вселенського Патріархату
Заява Президента України у зв’язку із рішенням Синоду Вселенського Патріархату

12 жовтня 2018 року - 08:34

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент запросив білоруських інвесторів взяти участь у приватизації в Україні

26 жовтня 2018 року - 18:17

Президент на Першому форумі регіонів у Гомелі: Можемо говорити про традицію проведення таких форумів і наступний відбудеться в Житомирі

26 жовтня 2018 року - 18:00

Кордон між Україною і Білоруссю є лінією миру, що посилює довіру і співробітництво між двома державами – Президент на форумі у Гомелі

26 жовтня 2018 року - 17:38

Україна та Білорусь можуть збільшити товарообіг до 10 млрд доларів – Президент на Першому форумі регіонів у Гомелі

26 жовтня 2018 року - 17:15

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Республіки Білорусь
Робочий візит Президента України до Республіки Білорусь

26 жовтня 2018 року - 14:01

Перейти до всіх галерей

Президент запросив білоруських інвесторів взяти участь у приватизації в Україні

26 жовтня 2018 року - 18:17

Президент запросив білоруських інвесторів взяти участь у приватизації в Україні

«Зараз Україна є країною можливостей для іноземних інвесторів та компаній. Дослідження, проведене виданням «Інституційний інвестор» показувало, що у 2018 році Україна буде першою країною у світі серед ринків, що розвиваються, для інвесторів», - зазначив Президент Петро Порошенко під час участі у Першому форумі регіонів у Гомелі в рамках робочого візиту до Білорусі.

Глава держави наголосив, що в Україні забезпечується економічне зростання. Він навів цифри щодо зростання ВВП – за підсумками трьох кварталів воно склало 3,8%. За його словами, зростає платоспроможний попит; зростають можливості внутрішнього ринку; надійно тримається національна валюта; обмежений бюджетний дефіцит; стабільна банківська система; стабільне податкове законодавство; інфляція не змінилася і складає менше 9%; капітальні інвестиції за півроку зросли на 26,5%.

«Крім того, проведена за моєю ініціативою судова реформа надійно захищає інвестора. Інвестор твердо може захистити свої права у суді. Проведено реформу поліції, проведено реформу децентралізації, проведено реформу дерегуляції. Значним чином покращився інвестиційний клімат», - розповів Петро Порошенко.

Президент нагадав про прийняті закони «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про акціонерні товариства». «Закон «Про валюту і валютні операції», який повністю лібералізує цей ринок – хочеш конвертуй валюту, хочеш виводь закордон. Зняті обмеження, які були ще введені на початку 90-х років», - пояснив він.

«Перезапущений процес приватизації, прийнято новий закон. Парламент підтримав ініціативи Президента, ініціативи Уряду. І на сьогоднішній день «велика» приватизація» запущена, а «мала» приватизація – максимально спрощена», -  наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що об'єктами малої приватизації є будівлі, промислові майданчики, рекреаційні заклади: «Я переконаний, що білоруські підприємці скористаються цією нагодою і візьмуть участь у приватизації».

Президент також окремо подякував за умови, які створюються українським підприємцям в Білорусі, зокрема підприємствам зі складання і виробництва ковшових навантажувачів в Мінській області, зварювальних електродів в місті Світлогорськ, обладнання для сільськогосподарських ферм в Пінську тощо. За його словами, на Форум приїхали делегації більшості регіонів України, беруть участь понад 250 українських підприємців і на виставці представлена продукція понад 60 українських виробничих підприємств і компаній. «Це є та увага, яку демонструють інвестори, виробники по відношенню до ринків один одного», - зауважив він.

ф

Робочий візит Президента України до Республіки Білорусь

26 жовтня 2018 року - 14:01
Версія для друку