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Ми ніколи про вас не забуваємо і щодня працюємо для вашого звільнення – Президент до українців, що живуть на окупованих територіях
Ми ніколи про вас не забуваємо і щодня працюємо для вашого звільнення – Президент до українців, що живуть на окупованих територіях

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Президент запросив відвідати Україну з візитом нового Президента Бразилії

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Президент запросив відвідати Україну з візитом нового Президента Бразилії

Президент запросив відвідати з візитом України нового Президента Бразилії

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з новим Президентом Федеративної Республіки Бразилія Жаіром Болсонаро.

Було наголошено на важливості відновлення повномасштабного двостороннього співробітництва за усіма напрямками, що становлять взаємний інтерес.

Сторони обговорили перспективи активізації торговельно-економічної співпраці, у першу чергу у військово-технічній, інвестиційній, енергетичній, науково-технічній та інших сферах. Було також домовлено про проведення найближчим часом чергового засідання Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

Підтверджена зацікавленість у перезапуску низки промислових, енергетичних, інфраструктурних та інших проектів, що були призупинені за попередньої адміністрації Бразилії.

Сторони висловилися за необхідність підвищення рівня координації між двома країнами в рамках міжнародних організацій, передусім ООН.

Президент Бразилії виступив на підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Петро Порошенко та Жаір Болсонаро відзначили важливість внеску української громади Бразилії у розвиток відносин дружби та стратегічного партнерства між Україною та Бразилією.

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