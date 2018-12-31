Президент запросив Вселенського Патріарха Варфоломія з візитом в Україну

Президент Петро Порошенко запросив Вселенського Патріарха Варфоломія з візитом в Україну.

«Ваша Всесвятосте, велика Вам подяка. Хочу наголосити, ми чекаємо Вас в Україні. І чекаємо з нетерпінням», - звернувся Петро Порошенко до Вселенського Патріарха по завершенні урочистої церемонії підписання Його Всесвятістю Томосу про автокефалію Православної Церкви України.

«Ще раз слова великої подяки від імені українського народу, від імені нашої нації Вашій Всесвятості за ту величезну справу, яку Ви зробили. І серед п’ятнадцяти зірок автокефальних православних церков зараз з’явилась українська зірочка. Це дуже важливо», - наголосив Президент.

Глава держави додав, що багато років українці чекали, щоб у цьому храмі Святого Георгія, де відбулася сьогодні церемонія підписання Томосу, почули молитву українською мовою.

«Ми дуже довго до цього йшли. Я всіх із цим вітаю, дорогі українці. Це історична подія. Це великий день. І сьогодні, впевнений, що він назавжди увійде в історію», - особливо наголосив Петро Порошенко.

Вселенський Патріарх подякував Президентові України Петру Порошенку за його віру та молитву за єдину помісну Православну Церкву України.

«Ми вітаємо почесну присутність серед нас в цей священний момент глави України, Його Високоповажності пана Петра Порошенка, який так ревно наближав цей великий і славний день, ставши провідником найпотаємніших жадань і палких прохань свого народу, спраглого свободи і незалежності», - зазначив Вселенський Патріарх.

«Ми висловлюємо вдячність, схвалення і благословення від імені Церкви-Матері всім Вам. Ця Церква завжди буде на Вашій стороні, сподіваючись, молячись і працюючи за Ваше зростання і прогрес у Христі, а також за стабільність новоутвореної автокефальної Православної Церкви України. Христос серед нас», - завершив свою промову Вселенський Патріарх.