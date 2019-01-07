Президент зустрівся з Генеральним секретарем Єрусалимського патріархату, архієпископом Аристархом та відвідав Храм Гробу Господнього

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Генеральним секретарем Єрусалимського патріархату, архієпископом Аристархом та відвідав Храм Гробу Господнього.

Петро Порошенко відзначив важливу історичну роль, яку Єрусалимський патріархат відіграє у збереженні святих місць та зміцненні авторитету християнської церкви по всьому світу.

Глава держави відзначив, що з отриманням 6 січня 2019 року Томосу про автокефалію Православна Церква України - однієї з найбільших країн Європи, увійшла до родини православних церков-сестер.

Президент наголосив, що ця подія назавжди збережеться в історії України в одному ряду із Володимировим Хрещенням та з проголошенням незалежності, ставши актом її духовної незалежності.

Глава держави також відвідав Храм Гробу Господнього, де помолився за припинення російської агресії, за мир та процвітання України.

Петро Порошенко також поспілкувався з українськими прочанами, які приїхали до Єрусалиму.