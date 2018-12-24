Президент зустрівся з Радою ветеранів України: На вас лягає велика відповідальність – допомогти у створенні дієвого Міністерства

Президент Петро Порошенко на Житомирщині зустрівся з Радою ветеранів України. «Ветерани – це той фундамент і опора, на яку мають спиратися ЗСУ. Наголошую, що не лише патріотичне виховання молодого покоління. Чому? Бо ви самі ще молоді люди», - зазначив Петро Порошенко. Президент навів приклад, коли після запровадження воєнного стану за два дні у військкомати прийшло 30 осіб резерву першої черги, а учасників АТО – 165. «Оце є бойовий дух, патріотизм і роль ветеранів, яку вони мають відігравати, коли треба боронити державу», - додав він.

Окремо Глава держави відзначив важливість вивчення досвіду іноземних держав, в першу чергу США. «Це завдання не лише міністра, а це наше спільне завдання... Щоб ми вивчили досвід і повторили ту роль історичну, яку відіграють в житті США американські ветерани, та забезпечили, щоб таку саму роль відігравали українські ветерани», - підкреслив Петро Порошенко.

«Там, де треба – контролювали владу. Там, де треба – сказали своє вагоме слово. Там, де треба – підтримали», - наголосив Президент. Він підкреслив, що на плечі ветеранів лягає велика відповідальність – створення Міністерства, щоб з самого початку воно стало надійною опорою українського народу.

Петро Порошенко також відзначив налаштованість ЗСУ на ефективну співпрацю з ветеранськими організаціями. Президент підтримує прикріплення ветеранських організацій не лише за регіональним виміром, наприклад, обласні ветеранські організації, а пропонує створювати ветеранські організації військових частин. «Кожна бригада, щоб мала свою ветеранську організацію і щоб вона не забувала, що ветерани не втрачають зв'язок з тим підрозділом, де вони служили», - зауважив Петро Порошенко.

Водночас Президент наголосив на неприпустимості ситуації, коли окремі особи, які не мають і не мали ніколи відношення до воєнної служби, прикриваючись камуфляжем, вирішують особисті питання, або роблять на цьому своєрідний бізнес, беруть участь у рейдерських діях. «Держава має на це відповідним чином реагувати. Бо це дискредитує державу», - додав він.

Голова Ради ветеранів Володимир Лагута повідомив, що нині в структуру увійшли представники від перевірених ветеранських організацій всіх областей. «Ви правильно сказали, і ми не хочемо бути у процесах рейдерства, які паплюжать честь ветеранів. Ми хочемо долучатися до цих процесів (створення Міністерства – ред.)... Ми хочемо допомогти. У нас є досвід. І щоб не було Міністерства заради Міністерства, а щоб воно було дійсно для ветеранів», - наголосив Володимир Лагута.

Президент та ветерани також говорили про діяльність капеланів і психологічну реабілітацію військових та запровадження ефективних механізмів для вироблення стресостійкості і лідерства. Президент вважає за необхідне збільшення кількості капеланів. Зокрема, це питання Петро Порошенко обговорив з предстоятелем Православної Церкви України Епіфанієм та предстоятелем Української греко-католицької церкви Святославом і владики запевнили, що приділяють цьому питанню значну увагу. «Моя думка, російській церкві нема чого робити в українській армії. Бо роботу вони будуть робити зрозуміло яку», - зауважив він.