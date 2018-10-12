Президент зустрівся з українськими пластунами: Ви – українці нової формації, які будуть будувати і боронити нашу державу

Президент Петро Порошенко у День захисника України відвідав Пластовий вишкільний центр та зустрівся з членами Національної скаутської організації України «Пласт».

Президент зазначив, що гасло пластунів: «Сильно! Красно! Обережно! Бистро!» повною мірою характеризує вихованців найстаршої української скаутської організації, також офіційно існує у восьми країнах світу: Австралії, Аргентині, Великобританії, Канаді, Німеччині, Польщі, Словаччині та США.

Глава держави додав, основне гасло організації: «Пам'ятати і берегти минуле, але дивитись і жити заради майбутнього» йому імпонує як по духу, так і за змістом. «Якщо озирнутися у минуле, то підґрунтям створення вашої організації стала нагальна потреба у витривалих, надійних, а головне – молодих і талановитих патріотах Хлопці та дівчата завжди брали активну участь у розбудові та захисті своєї країни, були учасниками визвольних рухів», - сказав Президент. Він нагадав, що за свою більш ніж столітню історію «Пласт» виплекав цілу плеяду відомих українців, серед яких Августин Волошин, Степан Бандера, Роман Шухевич, Ірина Вільде, Микола Плав’юк, Орест Субтельний та багато інших, справжніх творців української державності, справжніх українських героїв.

«І сьогодні представники сучасних українських пластунів боронять нашу землю на сході, відстоюють суверенітет, територіальну цілісність та незалежність нашої держави, дають відсіч російському агресору і є зразком у виконанні покладених військових обов’язків», - наголосив Президент. Він зауважив, що пластуни Марко Паславський, Віктор Гурняк, Євген Подолянчук, Микола Гордійчук, Андрій Білик віддали своє життя, боронячи українську землю і державу від агресивних дій з боку Росії.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих.

«Організація, яка в Україні об’єднує майже вісім тисяч членів, має 118 осередків, діє у всіх областях і виховує справжніх патріотів, повинна мати сучасний центр. Чи не вперше в нашій державі національно-патріотичне виховання, нарешті, стало одним із пріоритетів державної політики в Україні. Уперше за чверть століття у державному бюджеті було передбачено десять мільйонів гривень на виконання заходів з національно-патріотичного виховання», - зауважив Президент.

Глава держави також зазначив, що уже два роки поспіль здійснюються видатки на проведення заходів Молодіжної організації «Пласт – Національна Скаутська Організація України». За словами Президента, цей новісінький Пластовий вишкільний центр, зведений на Київщині – перший, який держава і державна влада, як центральна так і обласна, за участі депутатів Верховної Ради, збудувала для пластової молоді. «І вірю, що не останній. Перший, але не останній центр. Це стане прикладом для інших регіонів. Хто хоче – Київщина залюбки запросить, навчить як будувати пластові центри», - зауважив Глава держави.

«У Пласті росте новий люд» – так співають пластуни в урочисті хвилини. І це не пусті слова, адже сьогодні ви і є той новий люд, що несе по життю любов до рідної землі, жагу до відкриття нового. За це вам велике спасибі, адже наша українська спільнота нині конче потребує таких як ви, - українців нової формації. І не лише для того, щоб боронити державу. А щоб будувати нову державу – робити реформи», - сказав Президент.

Петро Порошенко також подякував вихователям пластунів, які свою основну та адміністративну роботу в організації здійснюють виключно на волонтерських засадах. «Багато чого в Україні за останні чотири роки зроблено волонтерами», - додав він.

Президент подякував присутнім за чудовий, незважаючи на жорстку дисципліну, але по родинному дуже теплий захід.

Відбулася церемонія символічного прийому до Пластприяту Президента, під час якої Главі держави пов’язали хустку Пластприяту і вручили грамоту про Почесне опікунство головою національної пластової організації України «Пласт».

Петро Порошенко оглянув Пластовий вишкільний центр та місце вшанування героїв-пластунів, які загинули захищаючи незалежність нашої держави на сході України. Він розповів, що під час візиту до США відвідував Військову академію Вест-Пойнт, де було досягнуто домовленості про організацію у Вест-Пойнті місця вшанування пам’яті Марка Паславського, який загинув на сході, захищаючи незалежність України.

Президент також оглянув територію пластового центру та взяв участь у церемонії запалювання пластової ватри. Петро Порошенко поспілкувався із пластунами.