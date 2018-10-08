Президент звернувся до Уряду надати гуманітарну допомогу Індонезії

Президент Петро Порошенко звернувся до Кабінету Міністрів щодо негайної організації надання гуманітарної допомоги Індонезії.

«Внаслідок землетрусу і цунамі в Індонезії загинуло більше 1400 осіб. Індонезія для нас дуже близька, незважаючи на відстань», - зазначив Президент.

«Українська допомога продуктами харчування, ліками може врятувати життя. Це позиція справжнього друга і партнера. І ми завжди відкликаємось на подібні заходи», - наголосив Петро Порошенко.

Президент наголосив, що Індонезія завжди голосувала за підтримку українських резолюцій в ООН та нагадав, що в серпні 2016 року відвідував цю країну з візитом.