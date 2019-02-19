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Робочий візит Президента до Республіка Польща
Робочий візит Президента до Республіка Польща

22 лютого 2019 року - 15:04

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Президенти України, Польщі та Литви відвідали спільний українсько-польсько-литовський військовий підрозділ ЛИТПОЛУКРБРИГ

22 лютого 2019 року - 15:42

Президенти України, Польщі та Литви відвідали спільний українсько-польсько-литовський військовий підрозділ ЛИТПОЛУКРБРИГ

В ході робочого візиту до Республіки Польща Президент України Петро Порошенко спільно з Президентом Польщі Анджеєм Дудою та Президентом Литви Далею Грібаускайте взяв участь в церемонії офіційної зустрічі Глав держав з особовим складом спільного українсько-польсько-литовського військового підрозділу ЛИТПОЛУКРБРИГ імені Великого Гетьмана Костянтина Острозького, який дислокується в польському місті Люблін.

Лідери держав прийняли доповідь командира бригади, українського військового – полковника Дмитра Братішко, який очолює міжнародний підрозділ з 2018 року. Під час церемонії зустрічі пролунали державні гімни України, Литви та Польщі та було піднято державні прапори країн. Військовослужбовці бригади пройшли маршем перед Президентами.

Глава Української держави разом із Президентом Республіки Польща та Президентом Литовської Республіки також ознайомився з роботою Командного пункту ЛИТПОЛУКРБРИГ.

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Робочий візит Президента до Республіка Польща

22 лютого 2019 року - 15:04
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