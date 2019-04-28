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Президентське подружжя у Львові вшанувало пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні та учасників АТО

29 квітня 2019 року - 13:45

Президентське подружжя у Львові вшанувало пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні та учасників АТО

Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко вшанували пам’ять загиблих Героїв Небесної Сотні та українських військових, які віддали життя захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в боях з російським агресором. Церемонія відбулась в ході робочої поїздки Глави держави на Львівщину.

Петро та Марина Порошенки вшанували пам’ять та поклали квіти до могил героїв на Личаківському цвинтарі у Львові.

Президентське подружжя також вшанувало пам’ять генерала Сергія Кульчицького та полковника Андрія Соколенка, які поховані на цьому цвинтарі. 

Відбулася поминальна панахида за загиблими українськими воїнами. Пролунав державний гімн України, після чого військові салютували пострілами на честь загиблих героїв. 

Воїни почесної варти пройшли урочистим маршем перед Президентом України, Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.

 

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