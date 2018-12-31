Привітання з Різдвом Христовим

Вселенський Патріарх Варфоломій:

Підписання Томосу – це особлива місія. І це радість не тільки для українців, які живуть в Україні, але і за її межами.

Ви народилися для Христа, але хрещення отримали від Константинополя. Бажаю, щоби маленький Ісус, який приніс мир на землю, приніс мир в Україну. Благодать новонародженого Спасителя хай благословить всіх українців у новому, 2019 році.

Я буду завжди молитися за Україну, як і робив це до сьогоднішнього дня.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній:

Ми святкуємо не тільки цю велику радість приходу у світ нашого Спасителя, який прийшов заради нашого спасіння. Ми радіємо і покладаємо в подальшому нашу надію на Бога і віримо, що в прийдешньому новому 2019 році, отримавши цей великий дар – визнання автокефалії Української Православної Церкви, ми об’єднаємо все українське православ’я навколо київського престолу.

Ми віримо в те, що в наступному році запанує той довгоочікуваний мир в Україні: буде завершена війна на Сході, ми повернемо окуповані території, повернемо Крим і все в нас буде йти так, як ми цього прагнемо, бо Господь засвідчив до цього часу, сприяючи і допомагаючи нам у цьому.

Президент Петро Порошенко:

Цього року Різдво для нас – особливо велике і особливо урочисте. Свято подвійне, бо Православна Церква України отримала Томос про автокефалію.

Нашу давню Церкву, історія якої сягає часів рівноапостольного князя Володимира, ми, нарешті, визволили з московської неволі. І вона, рівна між рівними, увійшла у родину, яка тепер складається із п’ятнадцяти незалежних православних церков.

Я вітаю вас з Фанару, резиденції Вселенського Патріарха, де проходять урочистості з нагоди вручення Томосу.

Різдво Христове – це насамперед родинне свято. І цього дня ми, українці, традиційно збираємося з рідними, близькими. Тож, як і більшість з вас, ми поспішаємо додому, до сімейної куті.

Я всіх вітаю усіх із Різдвом Христовим. І так само – з народженням незалежної Православної Церкви України.

«Над вертепом звізда ясна світлом засіяла…» А українська зірка засяяла у «сузір’ї незалежних та рівних національних Церков» Саме таким сузір’ям, за словами Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, і є світове православ’я.

Отже, хай для вас, для всіх і кожного, пролунають зараз радісні колядки…

Дружина Президента Марина Порошенко:

Нехай незгасаюче світло Вифлеємської зірки стане для всіх українців джерелом оптимізму і віри у щасливе майбутнє. Хай святий вечір дарує кожній родині мир і спокій, а всіх нас об’єднує рідна Україна, яку ми так любимо, якою пишаємося.

Христос народився!

Славімо його!