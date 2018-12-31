Промова Президента з нагоди вручення Томосу про автокефалію Православній Церкві України

Щойно завершилася велика історична справа, в якій Господь Бог був з нами – з українцями. А ми, українці, були з Господом Богом. Автокефальна православна церква України нарешті отримала Томос від Вселенського Патріарха, від Матері-Церкви.

Господь побачив та оцінив наполегливу боротьбу українського народу за свою самостійність. Він почув наші молитви. Він належно воздав нам по трудам нашим і йому стало так угодно, щоб Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій і Синод константинопольської Церкви-Матері сказали омріяне, довгоочікуване «так» незалежній Церкві України.

Сьогоднішня подія в історії нашої крани збережеться в одному ряду з Володимировим хрещенням і з проголошенням незалежності України. Православний світ запам’ятає день, коли до родини церков-сестер увійшла рівноправна Церква України.

Наша країна довго торувала шлях до цього дня. І недарма вчора Його Всесвятість згадав у своєму виступі і Ольгу – першу нашу княгиню християнку, і рівноапостольного князя Володимира-хрестителя. А ще задовго до них святий апостол Андрій ногами стояв на київських горах і «очі його Україну бачили, а уста – благословляли. І насіння віри він у нас насадив». Це, до речі, цитата із рішень нашого православного Собору 1621 року.

Протягом понад тисячі років береглася і множилася київська християнська традиція. Сьогодні наша православна Церква готова до самостійного буття. Український народ дякує Богу і те, що сталося – це справжнє диво, яким ми завдячуємо волі Творця.

Ми радіємо з того, що Вселенський Патріарх як духовний провідник сотень мільйонів православного люду, як постать глобального масштабу почув наш голос і наші прохання. І невтомна праця Його Всесвятості на духовній ниві назавжди залишиться в історії церкви і в історії народів, особливо православних.

А Томос для нас - це фактично ще один акт проголошення незалежності України. Він довершить утвердження самостійності Української держави, укріпить релігійну свободу, міжконфесійний мир. І він посилить права і свободи громадян, особливо тих, які перебували поза спілкуванням із Вселенським православ’ям і яких несправедливо таврували неканонічністю.

Його Всесвятість цими днями особливо наголошує на важливості відновлення спілкування мільйонів і мільйонів українських вірних з повнотою світового православ`я. Крім того, для нас українців власна Церква - це гарантія нашої духовної свободи. Це запорука суспільної злагоди.

І я як Президент гарантую від імені держави, що Україна поважатиме релігійний вибір і свободу віросповідання кожного громадянина.

Я вітаю всіх небайдужих з постанням автокефальної Православної Церкви України. І я дякую кожному, хто невтомно працював над її становленням, творив єдність і відновлював справедливість!

Свята Софія, премудрість Божа була з нами і ми виконали свій обов’язок перед минулими і перед наступними поколіннями.

Слава Господу Богу!

Слава Україні!