Реформи нарешті дають перші плоди – Глава держави

Президент Петро Порошенко зазначає, що на сьогоднішній день нарешті відчутні перші результати впроваджуваних в Україні реформ, а економіка країни демонструє зростання. Про це він сказав під час робочої поїздки до Івано-Франківської області.

«Реформи нарешті дають перші плоди. Дванадцять кварталів поспіль в Україні економічне зростання. Останній, 2018 рік – це 3,4 %. Це найбільше за сім років. Ми перебільшили навіть довоєнні показники»,- констатував Глава держави.

«Ми маємо скорочену інфляцію, ми маємо різке зростання золотовалютних резервів, стабільність банківської системи, стабільність валютного курсу», - додав він.

«Але цього всього мало. Для мене принципово, коли зростання ВВП, зростання золотовалютних резервів відчує на собі пенсіонер з Долини, працівник з Калуша чи приватний підприємець з Яремчі. Але в першу чергу – пенсіонери на своїй кишені», - заявив Петро Порошенко.

«В першу чергу ми маємо зробити так, щоб це було пріоритетом держави. Ми для цього використовуємо вже зараз необхідні інструменти», - також зазначив Глава держави.

«Мені приємно, що ми маємо сьогодні конкретні практичні результати зростання економіки. Мені приємно, що ми знаємо що робити і як забезпечити щоби різко зросло надходження до державного бюджету і Пенсійного фонду. Ми знаємо як фінансово забезпечити наші економічні плани», - сказав Президент.

За його словами, в першу чергу ми маємо зосередитись на переробній промисловості аграрного комплексу. Він нагадав, що минулого року завдяки новим технологіям Україна зібрала рекордний урожай зерна – 70 млн тон, таким чином увійшовши у десятку найбільших виробників і в трійку найбільших експортерів зерна. «Але ми не будемо експортувати зерно. Ми будемо переробляти в Україні і експортувати продукти харчування», - переконаний Петро Порошенко.