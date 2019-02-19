РФ потрібно поставити на місце, і почати з позбавлення її права вето в Раді безпеки ООН – Глава держави

Президент Петро Порошенко на дебатах Генеральної Асамблеї ООН з питання: “Ситуація на тимчасово окупованих територіях України” наголосив, що Росію потрібно поставити на місце і почати з позбавлення її права вето в Раді безпеки ООН, принаймні, в питанні російської агресії проти України.

Глава держави наголосив, що Україна - миролюбна нація без планів експансії або територіальних претензій. «Ми не зазіхнули на жоден сантиметр суверенітету і територіальної цілісності Росії. Максимальна повага до Статуту ООН і до Гельсінських принципів ОБСЄ була основою нашої зовнішньої політики з моменту здобуття незалежності.», - зазначив він.

Президент нагадав, що у грудні 1994 року в Будапешті Україна відмовилася від третього в світі арсеналу ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Однак у 2014 році у відповідь на українську добру волю одна із підписантів Будапештського Меморандуму - Російська Федерація – «встромила Україні ніж у спину».

«Удавшись до військової агресії проти України, Росія порушила всі можливі основоположні норми і принципи міжнародного права, включаючи Статут ООН. Статут, який доручає членам Ради Безпеки підтримувати міжнародний мир і безпеку, а не розв'язувати конфлікти у всьому світі.», - наголосив Петро Порошенко.

«Що ж може зробити міжнародна спільнота щодо Росії? Наприклад, у 1939 році за свою агресивну поведінку Москва була виключена з Ліги Націй – правильний і виправданий хід. Можливо, настав час поставити Росію на місце – почати з позбавлення її права вето, принаймні, коли йдеться про питання російської агресії проти України?», - додав Глава держави.

Президент наголосив, що для принесення миру в Україну і напрацювання тривалого рішення у протидії російській агресії в березні 2015 року звернувся до Ради Безпеки ООН з проханням розмістити на території України миротворчу операцію під егідою ООН, і цю ініціативу заблокувала РФ.