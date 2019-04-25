РФ знову перетнула «червоні лінії» та нахабно торпедує мирний процес на Донбасі – Президент України

Президент України Петро Порошенко зробив заяву у зв’язку з черговим втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України.

Глава Української держави зазначив, що указ Президента Росії щодо спрощеної процедури набуття громадянства РФ громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, це «чергове безпрецедентне втручання РФ у внутрішні справи незалежної держави, брутальне порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України та повне попрання своїх зобов’язань у рамках Мінських домовленостей».

«Крім того, у такий спосіб Кремль свідомо та цинічно порушує міжнародне гуманітарне право, що забороняє окупаційній владі змінювати громадянство жителів окупованих територій», - наголосив Петро Порошенко.

«РФ знову перетнула «червоні лінії» та відверто і нахабно торпедує мирний процес на Донбасі. Проведення фейкових виборів у 2014 та 2018 роках, запровадження рубльової зони, експропріація українських підприємств, офіційне визнання документів, виданих незаконними органами – це далеко неповний перелік тих деструктивних кроків, що зробила російська сторона протягом останніх років», - сказав Президент.

При цьому він підкреслив, що «невипадковою є й категорична відмова Росії підтримати ініціативу України та ОБСЄ щодо запровадження Великоднього перемир’я, починаючи з 26 квітня».