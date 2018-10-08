Рішення про надання автокефалії вже прийняте – Президент

Президент Петро Порошенко повідомив про те, що Священний Синод ухвалив рішення про надання Томосу про автокефалію Української Помісної Православної Церкви.

«Господь побачив боротьбу українського народу за свою самостійність. Він почув наші молитви. Він належно оцінив наші труди. Йому стало так угодно, щоб Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій і Синод Константинопольської Церкви-Матері сказали омріяне, довгоочікуване та протягом тривалого часу виборюване нами «так», - сказав Глава держави у заяві у зв’язку із рішенням Синоду.

«Помісній, автокефальній, православній Церкві України – бути». – ще раз наголосив Петро Порошенко.

«Світове православ’я, як колись написав Його Всесвятість Варфоломій – це «сузір’я незалежних та рівних національних Церков». І, дорогі друзі, нарешті у цьому сузір’ї засяє і наша українська зірка. Рішення про надання автокефалії вже прийняте. Наголошую, рішення про надання автокефалії Україні - прийнято і ще раз підтверджене», - додав Президент.

Він нагадав, що також промислом Божим у всіх православних державах, що здобували свою незалежність, поставали свої Помісні Церкви. «Це Болгарія, це Греція, це Грузія, це Сербія, це Кіпр, це Румунія, це Росія. Тепер до них додається і наша з вами держава Україна», - зазначив Глава держави.

Президент особливо підкреслив, що рішення Вселенського Патріарха та Синоду остаточно розвіяло імперські ілюзії і шовіністичні фантазії Москви, не підкріплені жодним церковно-правовим документом – про Україну як нібито канонічну територію російської церкви. «Те, що так званий «перехід» Київської митрополії у володіння Москви стався «не за приписами канонічних правил», Вселенський Патріархат визнав ще у 1924 році. А сьогодні Синод ще раз підтвердив цю позицію», - наголосив Петро Порошенко.