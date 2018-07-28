Рішення про надання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви має бути ухвалене за всіма церковними канонами – Президент

Рішення про надання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви має бути ухвалене за всіма церковними процедурами і регламентами, наголошує Президент Петро Порошенко.

«Ми впевнені в тому, що зараз це рішення має бути прийнято, причому в суворій відповідності до канонічних норм. Тим більше, що Його Всесвятість відомий ще і як великий фахівець саме в галузі канонічного права східних церков», - сказав Глава держави під час зустрічі з делегацією Вселенського Патріархату, яка прибула до Києва для участі у святкуванні 1030-ї річниці хрещення Київської Русі - України.

Петро Порошенко зазначив, що в Україні дуже чекали цього візиту та раді вітати представників Його Всесвятості. «З таким самим нетерпінням ми, Ваше Високопреосвященство, чекаємо Томосу. Чекаємо рішення нашої Матері-Церкви. Чекаємо рішення Синоду». – сказав Президент і ще раз висловив вдячність Вселенському Патріарху Варфоломію «за твердість, яку демонструє Його Всесвятість зараз по відношенню до України з боку Матері-Церкви».

Президент зазначив, що з великою приємністю згадує зустріч з Патріархом Варфоломієм у цьому році, одразу після Великодня і «тепле спілкування, підтримку, яку нам надає Його Всесвятість і весь Синод».

Глава держави нагадав, що після цього відбулися значні події – було направлено Його Всесвятості звернення про надання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви, яке підтримано абсолютною більшістю Верховної Ради. Крім того, звернення підтримав і єпископат УПЦ Київського Патріархату та УАПЦ, заявили про свою прихильність до автокефалії і окремі єпископи УПЦ Московського Патріархату, також додав Петро Порошенко.

«Це є дуже важливим елементом створення нашої Української Помісної Православної Церкви», - переконаний Президент.

«При тому я хотів би окремо наголосити, що ми не втручаємося з боку світської влади у церковні справи, бо як я переконаний – світська влада і держава не має права і не повинна втручатися у церковні справи. Особливо якщо ця держава є іноземною», - наголосив Глава держави і додав, що «ми, безумовно, будемо захищати свій суверенітет, територіальну цілісність».

Петро Порошенко подякував Його Всесвятості: «Для нас це надзвичайно важливий сигнал. Дякую за Ваше благословіння для моєї країни. Дякую за те, що Ви продовжуєте підтримку нашого руху».

Представник Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл наголосив, що послання Його Всесвятості, передане сьогодні Президенту України, демонструє тривалу підтримку Києва з боку Матері-Церкви Константинополя. «Воно показує, що ми пишаємось бути тут зараз на святкуванні цієї річниці. Це відбувається в дуже важливий момент», - сказав він та додав, що після візиту Глави Української держави до Вселенського Патріархату 9 квітня, а також рішення Святого Синоду від 20 квітня було відкрито шлях для нової ери.

«Це історичний момент для України, оскільки це відкрило процедуру надання автокефалії Українській Церкві. Київ завжди був під протекцією Вселенського Патріархату. В нас є всі історичні документи, які доводять це. Церква-Матір ніколи не припиняла дбати, як сказано в Посланні Його Всесвятості, і турбота Матері-Церкви помітна», - наголосив митрополит Гальський Еммануїл.

Представник Його Всесвятості Вселенського Патріарха запевнив, що делегації Вселенського Патріархату під час візитів до інших автокефальних православних церков офіційно інформували їх про рішення Вселенського Патріархату, та звертались з проханням, щоб вони погодились об’єднатись в цій процедурі. «Це перша частина імплементації, яка вже почалася і ми завжди, ми цього не приховуємо, відкрито приймаємо тих, хто відвідує також Його Всесвятість для обговорення наступного кроку», - додав він.

«Ми дуже вдячні за Ваші зусилля в поєднанні церков України, оскільки нам потрібно, щоб Україна мала об’єднанні церкви і всі наші зусилля направлені на це. Будьте впевнені в цьому, пане Президенте. Ми також молимося за Вашу місію, Бог та Матір Божа захищають Вас та Ваш Уряд і надають благословіння українському народові», - наголосив митрополит Гальський Еммануїл.