Рішення Синоду Вселенського Патріархату про автокефалію українці запам’ятають і нащадки будуть згадувати – Предстоятель УАПЦ подякував Президенту

Предстоятель Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій під час зустрічі з Президентом Петром Порошенком відзначив важливу роль Глави держави у процесі отримання автокефалії українською православною церквою.

«Ще раз сердечно дякую вам, бо, Пане Президенте, ви кажете, що без нас нічого не відбулося би, але (також – ред.) без нашого президента нічого не сталося би», - сказав митрополит Макарій. За його словами, Глава держави розпочав важливу справу. «І це те, що українці врахували і запам’ятали, а нащадки наші, покоління будуть згадувати», - зауважив Предстоятель УАПЦ. Він висловив сподівання, що український народ цю подію належно оцінить, бо вона спрямована для майбутніх поколінь.

Президент привітав митрополита з важливим рішенням Синоду Вселенського Патріархату.

«Переконаний, що разом з днем референдуму, з днем незалежності, 11 жовтня увійде в історію України як день автокефалії української помісної православної церкви», - зазначив Глава держави, відзначивши позитивну реакцію на цю подію українського народу. «Для мене це було ще одне підтвердження, що ми з вами рухаємося в дуже правильному напрямку», - додав Президент.

Петро Порошенко подякував предстоятелю УАПЦ за тверду і принципову позицію у процесі створення помісної Церкви. За його словами, залишився відповідальний крок – Архієрейський Собор, на якому буде обраний предстоятель Церкви. Президент висловив сподівання, що митрополит Макарій візьме активну участь в підготовці Собору. «Впевнений, що все в нас буде добре», - додав Глава держави.

Президент ще раз наголосив, що має бути збережений мир, а ті, хто будуть з’являтися біля храмів і лавр з погрозами, є провокаторами Кремля і отримають відповідну реакцію.

Глава держави також проінформував, що до нього звернулися громадські діячі з пропозицією провести на Софійській площі 14 жовтня спільну молитву за Україну, за її волю, військо та єдину церкву і запросив Предстоятеля УАПЦ долучитися до цієї події.