Різниця між реальними обсягами спожитого газу і визначеними контрактом з «Газпромом» живила корупцію в Україні - Президент

Президент Петро Порошенко на зустрічі з громадськістю міста Золотоноша та Золотоніського району наголосив, що Україна виграла в Стокгольмському арбітражі позов проти «Газпрому», який зобов’язав виплатити 4,6 млрд доларів.

За словами Глави держави, сьогодні була прес-конференція у НАК «Нафтогаз», де керівництво компанії повідомило, що загальна сума збитків України від виконання підписаного з «Газпромом» контракту склала 32 млрд. Президент зауважив, що зараз звучать популістичні обіцянки про зниження ціни на газ для українців в рази. «А навіщо зараз обіцяти? Чого ж ви тоді зафіксували ціну 450 доларів за тисячу кубів, що майже вдвічі перевищує те, що платить Україна зараз?», - додав він.

«В цьому є надзвичайно велика небезпека – або кремлівської п’ятої колони, або популістів, які намагаються обдурити популізмом», - також сказав Президент.

Петро Порошенко наголосив: «А ми стоїмо, робимо енергозбереження. І якщо раніше від 20 до 30 млрд імпортного газу закуплялося з-за кордону, а в цьому контракті був обов’язок купувати 50 млрд м3,то у 2017 році ми купили лише 14 млрд м3, а у 2018 – лише 10 млрд м3».

Він зауважив, що якщо порівняти 50 млрд м3 в контракті і 10 млрд м3 зараз, виникає запитання куди йшли ці 40 мільярдів різниці? «На живлення корупції, яку нашими зусиллями ми зупинили в енергетичному секторі», - підкреслив Президент.