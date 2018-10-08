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Російській окупаційній владі не вдасться приховати свої злочини від міжнародної спільноти – Президент про початок моніторингу ЮНЕСКО в Криму

10 жовтня 2018 року - 19:04

Російській окупаційній владі не вдасться приховати свої злочини від міжнародної спільноти – Президент про початок моніторингу ЮНЕСКО в Криму

Президент Петро Порошенко вітає рішення Виконавчої ради Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про початок прямого моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим та Севастополі.

«Російській окупаційній владі не вдасться приховати свої злочини від міжнародної спільноти. Як не вдасться їй уникнути і заслуженої відповідальності», - зазначив Президент у своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Єдиним фронтом у всіх міжнародних форматах продовжуємо боротися за відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Крим - це Україна», - підкреслив Глава держави.

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