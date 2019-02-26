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Росія не відмовилася від можливості досягти своїх цілей в Україні збройним шляхом – Глава держави

26 лютого 2019 року - 10:52

Росія не відмовилася від можливості досягти своїх цілей в Україні збройним шляхом – Глава держави

Президент, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко наголошує, що загроза можливого вторгнення збройних сил Російської Федерації вглиб території Української держави залишається.

«Росія жодним чином не відмовилася від можливості досягти своїх цілей в Україні збройним шляхом. Агресор розгортає нові військові з’єднання поблизу наших кордонів, нарощуючи потенціал для вірогідного і можливого вторгнення»,  - зазначив Президент, виступаючи перед керівним складом Збройних Сил України.

Він повідомив, що «на західному стратегічному напрямку ворог продовжує формувати об’єднане стратегічне командування «Захід» у складі двох загальновійськових армій, танкової армії, армійського корпусу, армії військово-повітряних сил і ППО».

Президент також зазначив, що «на південно-західному стратегічному напрямку Восьма загальновійськова армія здійснює безпосереднє управління двома російськими армійськими корпусами, розгорнутими на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей».

«Ми спостерігаємо безпрецедентну мілітаризацію Чорноморського регіону. На території тимчасово окупованого Криму агресор створив потужне об’єднання військ, яке включає наземний, повітряний і морський компоненти, загальною чисельністю понад 30 тис. військових. Поблизу наших кордонів формуються та розгортаються ракетні частини, оснащені комплексами «Іскандер», - повідомив Глава держави.

«Створення нових ударних оперативних сил на західному та південно-західному стратегічних напрямках не має нічого спільного з обороною. Ми розуміємо з вами, що ці сили призначені для військового удару. Саме до цього готується Кремль», - зазначив Президент.

«Тому вважаю, що загроза повномасштабної війни є не декларацією, а є цілком реальною, особливо у світлі нинішніх військових приготувань противника. Підготування ведуться поблизу державного кордону України в Смоленській, Брянській, Воронезькій, Бєлгородській, Ростовській областях та в анексованому Криму», - застеріг Глава держави.

«Але було б помилкою думати, ніби апетити Росії обмежуються тільки Україною. Її гібридна війна має на меті кардинально змінити геополітичний ландшафт усієї Європи. Інколи плани розповсюджуються і до глобальних змін. На цьому я як Президент України і Верховний Головнокомандувач ЗСУ наголосив під час свого виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки», - додав він.

Президент навів приклад агресивних дій та намірів Росії, зокрема у Азово-Чорноморському регіоні, а саме нещодавнє захоплення українських військових моряків та кораблів у Керченській протоці.

«За цих умов постійна підготовка Збройних Сил, їхнє озброєння та оснащення, стратегічні рішення, які ухвалюються у секторі безпеки, набувають особливої ваги», - підсумував Глава держави.

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