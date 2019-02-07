Росія немає важелів тиску на Україну. Немає і ніколи не буде мати - Президент

Під час перебування на Харківщині Президент Петро Порошенко зазначив, що Європейський Союз є головним торговельним партнером України, натомість Росія втратила свій ринок для України і позбулася домінуючого впливу на українську економіку.

«Реалізація нашої спільної стратегії, стратегії моєї команди призвела до того, що частка ЄС в структурі нашого експорту складає вже 42,6%. Частка експорту Росії була 33%, зараз 7,7%. І більше вона немає важелів тиснути на Україну, ставити українців на коліна. Немає і ніколи не буде мати. Бо Україна є горда і волелюбна нація. І ми здатні, і продемонстрували це, розвиватися ефективно, спираючись на власні сили», - наголосив Петро Порошенко.

Він висловив переконання, що відновлення економічного зростання нашої держави дозволяє перетворити Україну в регіонального лідера.

Глава держави наголосив, що на сьогоднішній день чітко визначені пріоритети і робляться акценти на тих секторах економіки, в яких Україна може вийти на лідерські позиції. В першу чергу це - агропромисловий сектор. У цьому контексті Порошенко нагадав, що в минулому році в Україні було зібрано рекордний урожай зерна - 70 млн тон.

Крім цього, секторами, де Україна може зайняти лідируючі позиції, є розвиток IT-технологій, індустріалізація і розвиток сучасної промисловості, інфраструктурні проекти і логістика та розвиток туризму.

«Україна здійснила прорив на ринки іноземних країн для українських товарів. Росія закрила доступ нашим товарам на російські ринки для того, щоб це найболючіше вдарило по виробничникам. Не лише по директорам і власникам заводів, а в першу чергу по робочому класу. Хотіла поставити Харків на коліна, хотіла, щоб викинули людей праці за ворота виробництв, хотіла дестабілізації, руйнації, розшматування України. Ми цього не дозволили», - сказав Петро Порошенко на зібранні з нагоди 85-ї річниці заснування «Турбоатому».

«І той настрій, з яким сьогодні прибули лідери індустрії України є яскравим тому підтвердженням. Україна є потужна індустріальна держава. Так було, так є і так буде», - додав він.