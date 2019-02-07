Росія продовжує втручатись у виборчий процес, щоб зупинити рух України на Захід - Президент

Президент Петро Порошенко під час виступу на 15-й щорічній інвестиційній конференції Dragon Capital підкреслив, що перед Україною стоїть низка викликів, зокрема загроза реваншизму та втручання РФ у виборчий процес, а також популізм.

«Початок виборчої кампанії аж ніяк не знімає з мене відповідальності за поточний стан справ. З виборами пов’язані не лише нові можливості для країни. З виборами пов’язані і виклики», - наголосив Президент.

«Перший виклик – це виклик реваншизму. Це втручання Росії у виборчий процес – частину інформації про безпосереднє втручання Росії я спробую оприлюднити під час Мюнхенського безпекового форуму. На жаль, цей процес продовжується Росією дуже активно. Справа зараз не в персональних симпатіях до когось чи антипатії Путіна до чинного українського Президента. Мета – це зупинити наш рух на Захід, повернути Україну в сферу російського впливу», - додав Глава держави.

За словами Президента, другим викликом є популізм. «Ми абсолютно не є унікальними і ця пошесть накрила зараз увесь світ. Однодумці Чавеса і Мадуро наперебій пропонують українцям дуже широкий асортимент зі страв венесуельської кухні», - сказав він. Президент підкреслив, що українські політикани і популісти забули, що їхні обіцянки знизити ціни на цукор завершилися його дефіцитом, після наміру зменшити вартість м’яса – воно зникло з полиць магазину, зник бензин із автозаправних станцій після спроби регулювати ціни.

«Тоді ці помилки вдалося швидко виправити. Цукрова, м’ясна, бензинова кризи залишилися в історії. Але, на жаль нічому не навчили «кризотворців», які і не змінилися, і знову намагаються потрапити до влади під популістськими гаслами», - наголосив Глава держави

«Я вбачаю свою місію в тому, щоб гарантувати не лише незмінність євроатлантичного і європейського курсу України, а також гарантувати продовження відповідної економічної політики, яка б дозволила нам подолати кризу, перейти до сталого економічного зростання», - додав Петро Порошенко.

Президент наголосив, що після повернення депутатів з виборчих перегонів до зали Верховної Ради пропонуватиме повернутися до законопроекту про податок на виведений капітал як ключового джерела внутрішніх інвестицій. Окрім того, Глава держави наголосив на важливості побудови цивілізованого ринку землі, відсутність якого є ще більшим гальмом для зростання економіки ніж корупція, продовження антикорупційної боротьби, приватизація, остаточне усунення силовиків від впливу на бізнес та створення Національного бюро фінансових розслідувань.

«Популізм живиться бідністю і соціальною несправедливістю. І тому наголошую, що незворотність змін в Україні може забезпечити лише подолання бідності. І цей шлях починається з ваших інвестицій», - наголосив Петро Порошенко. За його словами, секторальні пріоритети дадуть потужний поштовх українській економіці, під які можна залучити мільярди доларів інвестицій і реалізація яких створить десятки тисяч малих підприємств, сотні тисяч робочих місць з достойною оплатою і знизить рівень робочої еміграції українців. Президент підкреслив, що ця програма наповнить державний та місцеві бюджети, дасть можливість продовжити підвищувати зарплати бюджетникам, пенсії, соціальні виплати, зміцнить середній клас, демократію і зробить Україну ще більш привабливою для інвесторів.

«Україна успішно подолає зону турбулентності, і за підсумками двох кампаній – мається на увазі президентської і парламентської - буде сформовано таку владу, яка збереже курс реформ, курс змін, курс України на Європейський Союз та НАТО», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави додав, що українці є відповідальними виборцями і чітко розуміють спільну відповідальність за долю України, адже українська держава платить високу ціну за можливість руху вперед.