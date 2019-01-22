Росія втручається у вибори в Україні – Президент в інтерв’ю Bloomberg

Президент Петро Порошенко застерігає від небезпеки популізму для Європи і України та наголошує, що Росія впливає на виборчі процеси, які відбуваються в європейських країнах та в Україні у 2019 році.

«Є російський вплив на вибори, коли Росія використовує демократичні інструменти для впливу на демократичні країни. Ми вживаємо заходів для мінімізації та зупинки російського впливу. Знаєте, що є найкращим рішенням? Відповідальне голосування людей», - сказав Президент Петро Порошенко в інтерв’ю Bloomberg в рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Президент зауважив, що Європа продемонструвала відповідальне голосування громадян в 2016 та 2017 роках. «Всі говорили, що у Франції, Німеччині переможуть популісти. Сподіваємось, що цього не відбудеться в багатьох європейських країнах, не відбудеться в Україні та під час виборів до Європейського парламенту», - зазначив Президент.

«Небезпека популізму надзвичайно висока в Європі, а також в Україні, яка є частиною Європи. В нас є безвідповідальні політики, які тільки обіцяють», - додав він.