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Росія збирається активно втручатися у виборчу кампанію. Маємо захистити вибір українців – Президент на зустрічі з новим складом ЦВК

8 жовтня 2018 року - 15:59

Росія збирається активно втручатися у виборчу кампанію. Маємо захистити вибір українців – Президент на зустрічі з новим складом ЦВК

Росія буде активно втручатися у виборчий процес в Україні, використовуючи різноманітні засоби, починаючи від дезінформації, і закінчуючи кібератаками. Про це сказав Президент Петро Порошенко на зустрічі з новообраними членами Центральної виборчої комісії.

«Перед вами стоять зараз завдання надзвичайно складні. Ми вже зараз бачимо і з точки зору інформації наших спеціальних органів, і з точки зору інформації наших партнерів, що Росія збирається активно втручатися у виборчу кампанію», - звернувся до присутніх Глава держави.

За словами Президента, таке втручання відбуватиметься «і через системи дезінформації, і через системи фальсифікації виборчого процесу, і через системи хакерських кібератак для того, щоб зірвати вибори».

«І тут я сподіваюсь на вашу ефективну роботу для того, щоб ми мали надзвичайно ефективні засоби протидії, щоб захистити вибір українського народу», - особливо наголосив Глава держави.

Президент також повідомив про досягнення домовленості з низкою міжнародних партнерів України  щодо співпраці у питаннях кібербезпеки. «Я звертався до наших партнерів, ми домовились про те, що в кіберзахисті ми починаємо активну співпрацю. Так що висловлюю тверде сподівання, що результати виборів будуть надійно захищені», - підкреслив Петро Порошенко.

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