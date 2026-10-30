Розраховуємо, що в листопаді зможемо вийти на формати, які так довго обговорюються – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні весь день у Дніпрі, у Києві та області, в інших наших містах та громадах працюють енергетики, працюють фахівці ДСНС України – ліквідовують наслідки, відновлюють електрику після російських ударів. Кожного дня, на жаль, влучання по енергетиці, дуже багато пошкоджень, триває російська операція проти нашої електрогенерації, проти наших мереж, проти енергоз’єднань. Значну частину російських «шахедів» вдається збивати нам, але не всі, на жаль. І складніше з балістикою. За цю ніч було 17 балістичних ракет. Непростий виклик, і особливо – коли такий дефіцит «петріотів». Я вдячний кожному й кожній у ремонтних бригадах, вдячний усім, хто залучений до відновлювальних робіт. Я хочу подякувати вам усім за фаховість, за сміливість. Роботи тривають без перерви, окрім повітряних тривог, і постійно – нові загрози, і постійно нові удари. І тому відновлення потребує часу. Дніпро – на жаль, були повторні удари протягом дня і ще зараз увечері. І по енергетиці, і знов по вокзалу. На жаль, екстрені відключення додаткові. Сили та обладнання для відновлення у нас є. У Києві та області, на Чернігівщині, в Запоріжжі, Харківщині, Сумщині – усюди має бути оперативна робота для відновлення. Були сьогодні влучання російської балістики на Полтавщині. Кременчук. Мішенню була наша нафтопереробна інфраструктура. Росіяни не зробили жодного кроку деескалації в енергетиці. Постійно – терористичні удари по наших містах. Будемо діяти і ми надалі – відповідно та цілком справедливо.

Продовжуємо працювати з усіма партнерами щодо ППО та амуніції для F-16. Ми готуємо нові рішення найближчим часом. Я дякую всім, хто реально допомагає. Будуть важливі перемовини в Туреччині. І також працюємо, щоб усі дипломатичні перспективи, які є, були реалізовані. Ми розраховуємо, що в листопаді ми зможемо вийти на формати, які так довго обговорюються.

Ще кілька речей.

Є нові рішення для Служби зовнішньої розвідки України та Служби безпеки України на збільшення підрозділів, які виконують задачі з дипстрайків. Я дякую вам, воїни, за влучність, і обов’язково додамо вам спроможностей. Українська далекобійність – це наша довгострокова гарантія безпеки, наша гарантія того, що незалежність нашої держави є і буде. Ми розвиваємо цей напрямок.

І зараз – буквально цими годинами – продовжується виконання гуманітарної місії в Олешках. Люди на шляху в Україну. Всі наші служби, наші Сили оборони України сприяють тому, щоб урятувати якнайбільше наших громадян. Важливо, що Херсон отримав цю тишу, яка була так потрібна. Росія повинна закінчити цю свою війну. Я дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!