Середній клас є опорою демократії – Глава держави

Президент Петро Порошенко наголошує на важливості формування в Україні середнього класу. Під час виступу на Форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом» він висловив думку, що «саме ІТ-сектор може допомогти Україні збільшити частку середнього креативного класу».

«Це важливо для стабільності, для стійкості економіки, для стійкості країни загалом, для демократії це важливо, бо середній клас є опорою демократії», - підкреслив Глава держави зауваживши, що нині IT-сектор приносить Україні 4% ВВП.

«Але, щоб стати справжнім лідером у цьому секторі, мало надавати послуги, мало сидіти на аутсорсингу, треба переходити до реального внеску у вітчизняну економіку», - додав він.

Петро Порошенко також висловив зазначив, що задля подальшого економічного зростання країни та підвищення добробуту людей Уряд має продовжувати реформи. «Гроші ходять за людьми» - це принцип не лише децентралізації, але й освітньої реформи, змін в системі охорони здоров’я і будь-якої іншої реформи. Люди – це головне», - сказав Президент.

«Саме таку візію я пропоную нашому Уряду, який, згідно з Конституцією розвиває соціально-економічну політику і я впевнений в тому, що Уряд здатний реалізувати зазначену позицію. І впевнений і в парламентських перспективах нашої команди і новий Уряд, який буде сформовано новою Радою, буде проводити саме цю відповідальну проукраїнську, європейську лінію», - сказав Глава держави.

«І, врешті-решт, ця стратегія значною мірою наблизить нас до соціальних критеріїв членства в Європейському Союзі», - резюмував Президент.