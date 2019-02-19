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Щасливий, що сьогодні вже не існує місця, де родина не може влаштувати на навчання дитину з особливими потребами – Президент

23 лютого 2019 року - 15:42

Щасливий, що сьогодні вже не існує місця, де родина не може влаштувати на навчання дитину з особливими потребами – Президент

Президент Петро Порошенко констатує, що розвитку інклюзивної освіти в державі нині приділяється значна увага, завдяки чому понад 15 тисяч дітей з особливими освітніми потребами можуть навчатися і спілкуватися зі своїми однолітками, а не вдома.

«Я дуже щасливий, що сьогодні вже не існує місця, де родина з особливими потребами не може влаштувати дитину. І я дуже радий, що за цей короткий термін уже більше 15 тисяч дітей вийшли з дому і прийшли до школи. 15 тисяч врятованих життів», - сказав Глава держави під час виступу на Раді регіонального розвитку Львівської області.

Петро Порошенко констатував, що в Україні більше 700 тисяч дітей з особливими потребами. «У нас 700 тисяч дітей в країні з особливими потребами. Вони до цього були замкнені в чотирьох стінах. Приречені. Бо не мали права виходити. А ще є близько двох мільйонів батьків, які стали заручниками цієї ситуації», - зазначив він.

Зараз для таких дітей створюються умови для навчання і спілкування у суспільстві на рівні з іншими. Зокрема, на Львівщині було відкрито 26 Інклюзивно-ресурсних центри, констатував Президент.

«Ми дали світло в кінці тунелю – прошу дуже, приходьте у школи для цього ми школу обладнали. Там на вас чекають, там вам раді», - сказав він.

«Це важливо, щоб не тільки діти з особливими потребами навчилися жити в звичайному світі, але щоб і звичайний світ навчився жити і ставитися до дітей з особливими потребами, бо це і є Європа. Бо без цього Європи немає», - підкреслив Глава держави.

Петро Порошенко зауважив, що ще 5 років тому не знав про інклюзію, але завдяки зусиллям  його дружини Марини, яка зосередилась на роботі у цьому напрямку, вивчив і це питання. «Що таке інклюзія я не знав. Від слова зовсім. Думаю, що багато хто з вас теж не знав, тільки боїться в цьому зізнатися… Але ви подивіться як швидко ми вийшли на результат. Це ж фантастичні умови», - сказав він.

За словами Президента, на підтримку розвитку інклюзії в Україні його наштовхнула ситуація, яку він побачив у Львові в Українському католицькому університеті, де разом жили звичайні студенти і студенти з особливими потребами. «Навчалися просто жити разом. І навчилися», - зауважив Петро Порошенко.

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Робоча поїздка Президента до Львівської області

23 лютого 2019 року - 15:14
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